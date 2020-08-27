ФСБ России задержала украинского “шпиона”

Федеральная служба безопасности России задержала в Барнауле военного, который якобы являлся шпионом Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ говорят, что военный служил в Ракетных войсках стратегического назначения, и якобы есть веские доказательства того, что он собирал секретные данные и передавал их украинской разведке. Мужчину подозревают в госизмене, и если его вину докажут, в РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в России обнаружили тело советского сценариста и поэта Бориса Пастернака - родственника нобелевского лауреата, знаменитого писателя Бориса Пастернака. В полиции предполагают, что 84-летний россиянин совершил суицид. Пастернак в СССР и России был известен под псевдонимом Борис Пургалин. Он был сценаристом шоу-бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона, а также автором текстов песен к фильмам "Только в мюзик-холле" и "Казаки-разбойники". Его песни исполняли Николай Караченцов и Владимир Пресняков. А по сценариям Пастернака в свое время ставили шоу "Голубой огонек".





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