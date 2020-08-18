В России покончил с собой известный поэт Борис Пастернак

В Москве сегодня обнаружили тело советского сценариста и поэта Бориса Пастернака - родственника нобелевского лауреата, знаменитого писателя Бориса Пастернака. В полиции предполагают, что 84-летний россиянин совершил суицид, - пишет "Московский комсомолец".

Нашли Пастернака на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России, где он находился на лечении, однако подробностей смерти не уточняют. Отметим, что Пастернак в СССР и России был известен под псевдонимом Борис Пургалин. Он был сценаристом шоу-бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона, а также автором текстов песен к фильмам "Только в мюзик-холле" и "Казаки-разбойники". Его песни исполняли Николай Караченцов и Владимир Пресняков. А по сценариям Пастернака в свое время ставили шоу "Голубой огонек".

Напомним, украинская певица и телеведущая Злата Огневич призналась поклонникам, что пережила глубокую депрессию, из-за которой чуть не свела счеты с жизнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram в день своего рождения. Знаменитость написала эмоциональный пост, в котором рассказала, что из-за череды жизненных неудач и глубокой депрессии, она пыталась "уйти на небо". Но придя в сознание, она испытала огромное счастье от того, что еще дышит и жива, и это событие кардинально поменяло ее взгляды на жизнь.





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