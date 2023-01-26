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Гарри Поттер уходит с российского рынка

Все фильмы франшизы о юном волшебнике будут недоступны для россиян.

сегодня, 18:22
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Автор:

Slava Kot

Фильмы о "Гарри Поттере" станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. Киностудия Warner Bros., владеющая правами на контент из мира юного волшебника, не захотела продлевать контракт с российской службой онлайн кинотеатров Amediateka. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Гарри Поттер уходит с российского рынка

Гарри Поттер выходит с российского рынка. Фото из открытых джерел

Весь цивилизованный мир убегает от России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Международные фирмы выходят из ее рынка, западные страны устанавливают санкцию, а компании не хотят продлевать контракты.

Так произошло со всеми фильмами из вселенной Гарри Поттера, киностудия Warner Bros., обладающей правами на все фильмы о магии, написанные Джоан Роулинг решила не продлевать лицензию на показ с российским онлайн-кинотеатром Amediateka. Таким образом, все фильмы будут доступны для россиян еще несколько дней, до 31 января.

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" в разделах с фильмами о "Гарри Поттере" и "Фантастических тварях" добавил информацию, что ленты будут доступны до 31 января. Это объясняется тем, что на "Кинопоиске" получал права на показ фильмов вселенной Гарри Поттера от сервиса Amediateka.

Ранее портал "Комментарии" публиковал список из 7 фильмов, о которых все будут говорить в 2023 году.

Также "Комментарии" писали о том, что выходит телевизионная адаптация видеоигры The Last Of Us, и по прогнозам критиков и обычных зрителей — она станет шедевром. Большинство комплиментов идет в сторону того, что сериал очень похож на игру, однако даже тем, кто не играл в The Last Of Us, экранизация должна понравиться, уверяют критики, кроме того добавляют, что это похоже на первые дни сериала The Walking Dead.



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Источник: https://tass.ru/kultura/16894829
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Обсуждения

Матвій

сегодня, 18:29

Супер!!! Хай там культурно вдавлять своїми матрьошками і балалайками

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