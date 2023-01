Гарри Поттер уходит с российского рынка

Фильмы о "Гарри Поттере" станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. Киностудия Warner Bros., владеющая правами на контент из мира юного волшебника, не захотела продлевать контракт с российской службой онлайн кинотеатров Amediateka. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Гарри Поттер выходит с российского рынка. Фото из открытых джерел

Весь цивилизованный мир убегает от России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Международные фирмы выходят из ее рынка, западные страны устанавливают санкцию, а компании не хотят продлевать контракты.

Так произошло со всеми фильмами из вселенной Гарри Поттера, киностудия Warner Bros., обладающей правами на все фильмы о магии, написанные Джоан Роулинг решила не продлевать лицензию на показ с российским онлайн-кинотеатром Amediateka. Таким образом, все фильмы будут доступны для россиян еще несколько дней, до 31 января.

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" в разделах с фильмами о "Гарри Поттере" и "Фантастических тварях" добавил информацию, что ленты будут доступны до 31 января. Это объясняется тем, что на "Кинопоиске" получал права на показ фильмов вселенной Гарри Поттера от сервиса Amediateka.

