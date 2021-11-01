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"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину: подробности

Объем в сутки снизился до 57 млн кубометров

сегодня, 18:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Концерн "Газпром" в очередной раз уменьшил количество транзита голубого топлива через нашу страну. Объем в сутки снизился до 57 млн кубометров голубого топлива. Об этом сообщает в социальных сетях руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину: подробности

Объем в сутки снизился до 57 млн кубометров газа (фото из открытых источников)

По его словам, несмотря на все обещания, объем поставок из России в Евросоюз каждый раз падает. С 1 ноября прокачка голубого топлива через нашу страну снова уменьшилась до 57 млн кубометров в сутки.

Макогон отметил, что с 1 октября прокачка голубого топлива через отечественную ГТС упала до 86 млн кубометров, однако "Газпром" оплачивает мощности транзита этого энергоносителя в количестве 109 млн кубометров. Он считает, что если сохранятся октябрьские объемы прокачки, то российская компания снизит поставки в страны Евросообщества до конца мая на примерно 5 млрд кубометров голубого топлива.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Юрий Витренко рассказал, как Украина собралась побеждать "Газпром" . Стратегия Украины состоит не в том, чтобы просить гарантии у Германии и США по транзиту газа через территорию Украины после запуска "Северного потока-2", потому что у Киева уже есть горький опыт Будапештского меморандума. Поэтому власти не очень верят в такого рода гарантии. Юрий Витренко отметил, что стратегия Украины состоит в том, что государство хочет надеяться на силу права и именно так добиваться успеха. Он заметил, что наша страна находится в такой ситуации, когда нужно догонять, быстро и успешно делать то, что не выполнили предшественники Именно, используя  силу права, потому что сейчас есть все предпосылки говорить об улучшении наших позиций.


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Источник: https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158975542449081
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