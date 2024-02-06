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"Газпром" установил исторический антирекорд: детали

Добыча "Газпрома" упала до минимума за последние 34 года, с тех пор как существует компания

6 февраля 2024, 21:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Одна из крупнейших российских компаний "Газпром" вынуждена и дальше сокращать добычу газа после того, как большинство стран Европы отказались от топлива из РФ.

"Газпром" установил исторический антирекорд: детали

"Газпром" теряет добычу. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, после потери единственного крупного внешнего рынка в Европе, по итогам 2023 года крупнейшая газовая компания России извлекла из недр всего 404 млрд куб. м. газа.

Сообщается, что по сравнению с первым годом войны, когда "Газпром" начал замораживать скважины и потерял пятую часть своей добычи, в прошлом году объемы добычи компании снизились еще на 9 млрд куб. м. или 2%.

Отмечается, что в 2023 году объемы добычи газа "Газпромом" упали до самого низкого уровня за 34 года, начиная с 1990 года, когда была создана компания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19060
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