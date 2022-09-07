Европейские санкции продолжают оказывать влияние на экономику Российской Федерации. За последний месяц лета Россия добыла на 34% меньше газа, чем с аналогичным показателем прошлого года. Об этом пишет украинский журналист и политический аналитик Роман Шрайк в своем Telegram канале.

Газпром в августе снизил добычу газа на 34%. Фото из открытых источников

Украинский политический обозреватель определил на основе открытых данных, что Российская Федерация добыла в августе 2022 года 25,7 млрд. кубов газа, тогда как за аналогичный месяц 2021 года было получено 39 млрд. кубов газа. Таким образом, снижение добычи "Газпрома" составляет 34%.

Приблизительно такие же результаты показывает Россия и за предыдущие летние месяцы. В апреле и мае снижение добычи газа составило 10% и 14% соответственно.

Интересно также, что в целом по странам дальнего зарубежья в 2022 году произошло резкое снижение продаж по сравнению с 2021 годом. Сокращение "Газпрома" составило 57%.



Недавно страны ЕС планировали поставить верхнюю цену на российские энергоресурсы и все больше отказываться от нефти и газа из РФ. В настоящее время известно, что хранилища газа Европейского Союза заполнены более чем на 80%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что санкции на российскую нефть и нефтепродукты приведут к значительной потере денежных поступлений в РФ. По оценкам министра энергетики Германа Галущенко, они будут достигать минимум 40%.

Также, "Комментарии" писали о генеральном директоре "Нафтогаза" Юрии Витренко, который сообщил, что украинская компания после модернизаций и поступления инвестиций сможет обеспечивать газом европейские страны. Большинство экспертов критически отнеслись к подобным заявлениям.

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