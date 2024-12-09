Где Асад: в Кремле не хотят отвечать на вопрос об убежище сирийского диктатора

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин лично принял решение предоставить убежище Башару Асаду и его семье в России. Однако представитель Путина отказался раскрывать местонахождение сирийского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о свержении режима в Сирии и бегстве Асада в Россию.

"Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин", — сказал Песков.

По поводу встречи Асада с Путиным Песков заявил, что в официальном графике российского диктатора нет таких встреч. Также Песков не стал говорить, когда в последний раз Путин встречался с Башаром Асадом. Кроме того, спикер Кремля не раскрыл местонахождение сирийского диктатора.

"О местонахождении Асада сказать нечего", — коротко ответил Песков.

Также представитель администрации Путина заявил, что пока преждевременно говорить о сохранении российских баз в Сирии.

Напомним, что 8 декабря сирийские повстанцы свергли режим Асада и захватили Дамаск. Башар Асад скрылся из страны в неизвестном направлении. Впоследствии в России заявили, что приняли Асада, однако никаких подтверждений этому не предоставили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин обещал Асаду помогать уничтожать любых повстанцев, а тот отметил, что не будет бежать из собственной страны, как Янукович из Украины в 2014 году.

Также "Комментарии" писали о том, кто такой Абу Мухаммад аль-Джулани, свергший режим Асада в Сирии. Кроме того, в некоторых аспектах его воодушевил президент Украины Владимир Зеленский.