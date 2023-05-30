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"Где ПВО?": у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву

Часть граждан РФ начала призывать российских окупантов "ответить" на атаку беспилотников

сегодня, 20:09
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Автор:

Лиля Воробьева

В российской столице обычное утро вторника, 30 мая, началось взрывами – произошла массовая атака беспилотниками . Сейчас пропагандистские медиа РФ информируют о 25 дронах, ударивших по российской столице.

"Где ПВО?": у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву

Атака дронов на Москву (фото из открытых источников)

Часть беспилотников была сбита российским ПВО, но есть и попадание. При этом сообщалось, что один из дронов влетел в 15-этажку на территории Новой Москвы, он частично повредил окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Еще информируют, что попадания в многоэтажные дома Москвы с незначительными повреждениями произошли на улице Профсоюзной  и Ленинском проспекте российской столицы.


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Местные паблики упоминают только одного пострадавшего от дрона, упавшего на Ленинском проспекте Москвы.

”Где ПВО?”: у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву - фото 2 На атаку беспилотников по жилым кварталам Москвы сразу среагировали жители столицы в социальных сетях. Многие начали вспоминать "дырявое российское ПВО", другие обращались к руководителю российского оборонного министерства Сергею Шойгу с вопросом, куда же делась ПВО и почему она не сработала так, как нужно.

”Где ПВО?”: у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву - фото 3
”Где ПВО?”: у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву - фото 4

Некоторые россияне начали паниковать и утверждать, что скоро Москва станет самым опасным городом в Российской Федерации. Появились даже прогнозы, что на здании российской столицы скоро, может быть, и ракеты  будут попадать.

Но больше всего нервные россияне реагировали на атаку дронами, утроив собственную агрессию. Некоторые из них стали призывать российских захватчиков "ответить" на утреннюю атаку более мощным оружием и уничтожить украинцев. Были призывы уничтожить Киев дотла.

При этом многие жители РФ начали обвинять в этом нападении жителей Украины и заявляли, что они "перешли красную линию". Но сами россияне "забыли" о том, что Россия развязала против Украины полномасштабную войну и год и три месяца проводит атаки на Украину ракетами и дронами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появилась первая реакция Путина на атаку дронов по Москве.



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