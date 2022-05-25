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Генерал рассказал, кто в окружении Путина может организовать теракт против него

Для того, чтобы нейтрализовать президента РФ, может быть организован теракт, полагает экс-глава Службы внешней разведки Украины

сегодня, 10:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Президента России Владимира Путина могут ликвидировать после того, как он ослабнет, и Россия начнёт уступать по своих позициях в Украине. Для того, чтобы убрать Путина, может быть организован теракт. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире одного из YouTube каналов высказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Генерал рассказал, кто в окружении Путина может организовать теракт против него

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военный специалист отметил, что многих сегодня интересует вопрос, если ли вообще предпосылки для того, чтобы устранить Путина? Николай Маломуж уточнил, действительно этот вопрос стоит на повестке дня и большинство из окружения нынешнего президента понимает, что он перешел все красные линии и перспективы не только для путинского режима, но и для России не очень радужные. Люди, которые трудятся в силовых структурах понимают, что Путин рано или поздно уйдёт, но отвечать придётся его окружению.

По словам Маломужа, больше всего вынашивают идею ликвидации Путина руководители ФСБ, которые выполняет преступные приказы и будут тоже отвечать за военные преступления против Украины. Они будут отвечать наравне с российским лидером.

Что касается ликвидация Путина, то Маломуж считает, что теракт может совершить группа лиц для того, чтобы оправдать себя и смягчить для себя обстоятельства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России продолжают увеличиваться проблемы с живой силой на войне против Украины. Очередной бунт в рядах оккупантов произошел после того, как войска "ДНР" отказались воевать на территории Луганской области, где, по их мнению, уже должны проливать кровь боевики "ЛНР".



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Источник: https://www.youtube.com/c/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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