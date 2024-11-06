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Генсек НАТО объясняет, зачем КНДР отправила войска в Россию

НАТО о новом союзе Путина: войска КНДР в России как признак отчаяния Кремля

сегодня, 11:00
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Черновалова Кристина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл мотивы, почему Северная Корея решила отправить свои войска в Россию. По его словам, это решение Пхеньяна связано с отчаянной потребностью Кремля в военной помощи после многочисленных неудач на фронте.

Генсек НАТО объясняет, зачем КНДР отправила войска в Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

По мнению Рютте, решение пригласить войска из КНДР показывает, как критическая ситуация на фронте для Путина. Каждый день российская армия теряет около 1200 солдат, а общие потери уже превысили 600 тысяч человек. Путину так и не удалось достичь желаемого в Украине, и теперь он вынужден просить помощи у тех, кто еще остался его союзником, даже если это далекий и изолированный от мира режим Ким Чен Ина.

Рютте объясняет, что Северная Корея согласилась вмешиваться в этот конфликт не из-за "дружбы". Для Ким Чен Ина есть своя выгода: за своих солдат КНДР получит доступ к российским военным технологиям. Это может предоставить Ким Чен Ину предпочтение в регионе, ведь он давно мечтает иметь в арсенале передовые средства давления на своих соседей. Это соглашение позволяет Пхеньяну укрепить свою армию и усугубить угрозу на Корейском полуострове.

Этот союз, как подчеркнул генсек НАТО, несет значительные риски глобальной стабильности, поскольку укрепляет позиции Северной Кореи на Корейском полуострове и создает новые вызовы безопасности в Азии. Рютте также отметил, что Путин готов оказывать такую критическую помощь КНДР, потому что теряет каждый день сотни солдат и не способен достичь своих целей в войне против Украины.

Такое сотрудничество беспокоит не только европейские государства, но страны Азии, ведь новый союз Москвы и Пхеньяна создает дополнительное напряжение в регионе. По словам Рютте, Китай тоже играет в этой ситуации свою роль, обещая стабилизацию, но на самом деле оказывая скрытую поддержку Москве и Пхеньяну.



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