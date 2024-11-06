Генсек НАТО объясняет, зачем КНДР отправила войска в Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл мотивы, почему Северная Корея решила отправить свои войска в Россию. По его словам, это решение Пхеньяна связано с отчаянной потребностью Кремля в военной помощи после многочисленных неудач на фронте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

По мнению Рютте, решение пригласить войска из КНДР показывает, как критическая ситуация на фронте для Путина. Каждый день российская армия теряет около 1200 солдат, а общие потери уже превысили 600 тысяч человек. Путину так и не удалось достичь желаемого в Украине, и теперь он вынужден просить помощи у тех, кто еще остался его союзником, даже если это далекий и изолированный от мира режим Ким Чен Ина.

Рютте объясняет, что Северная Корея согласилась вмешиваться в этот конфликт не из-за "дружбы". Для Ким Чен Ина есть своя выгода: за своих солдат КНДР получит доступ к российским военным технологиям. Это может предоставить Ким Чен Ину предпочтение в регионе, ведь он давно мечтает иметь в арсенале передовые средства давления на своих соседей. Это соглашение позволяет Пхеньяну укрепить свою армию и усугубить угрозу на Корейском полуострове.

Этот союз, как подчеркнул генсек НАТО, несет значительные риски глобальной стабильности, поскольку укрепляет позиции Северной Кореи на Корейском полуострове и создает новые вызовы безопасности в Азии. Рютте также отметил, что Путин готов оказывать такую критическую помощь КНДР, потому что теряет каждый день сотни солдат и не способен достичь своих целей в войне против Украины.

Такое сотрудничество беспокоит не только европейские государства, но страны Азии, ведь новый союз Москвы и Пхеньяна создает дополнительное напряжение в регионе. По словам Рютте, Китай тоже играет в этой ситуации свою роль, обещая стабилизацию, но на самом деле оказывая скрытую поддержку Москве и Пхеньяну.