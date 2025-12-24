География расширяется: на Западе назвали страны, которые могут стать следующими целями Кремля

Опираясь на границы Российской империи в период ее наибольшего расширения, потенциальными целями современной России могут стать Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, а также государства Центральной Азии. Такой вывод делает аналитическое издание Atlantic Council.

При этом авторы подчеркивают, что перечень не является исчерпывающим: к нему можно отнести и ряд других бывших советских республик, входивших во второй половине ХХ века в восточный блок. По мнению экспертов, президент РФ Владимир Путин вновь дал понять, что его экспансионистские амбиции далеки от удовлетворения. В частности, 17 декабря в обращении к Минобороны он заявил, что максималистские цели вторжения в Украину будут достигнуты "безоговорочно", представив войну как борьбу за прекращение постсоветского "отступления" России.

Самая прямолинейная трактовка этих слов, отмечает издание, может касаться части Донбасса, которая до сих пор остается под контролем Украины. Эта территория, несмотря на сравнительно небольшие размеры, имеет стратегическое значение и, по данным журналистов, фигурирует в переговорах как условие прекращения огня со стороны Кремля.

На фоне продолжающейся войны против Украины на Западе все серьезнее воспринимают имперские устремления Путина. Оценки американской разведки указывают, что он не отказался от планов захвата всей Украины и возвращения части европейских территорий, ранее входивших в СССР. В докладе отмечается, что Польша и страны Балтии особенно убеждены в реальности такой угрозы.

Хотя скептики указывают на неудачи российской армии в Украине как на признак ограниченных возможностей, Atlantic Council предупреждает, что подобные выводы могут быть обманчивыми. Отсутствие прорыва РФ объясняется прежде всего силой сопротивления украинского общества. Однако, подчеркивают аналитики, если Украина падет, Европа может столкнуться с вызовом, к которому она пока не готова.

