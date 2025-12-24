logo_ukra

BTC/USD

87085

ETH/USD

2934.45

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Географія розширюється: на Заході назвали країни, які можуть стати наступною ціллю Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Географія розширюється: на Заході назвали країни, які можуть стати наступною ціллю Кремля

Аналітики побачили у заявах Путіна сигнал нової експансії

24 грудня 2025, 07:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спираючись на кордони Російської імперії в період найбільшого розширення, потенційними цілями сучасної Росії можуть стати Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також держави Центральної Азії. Такий висновок робить аналітичне видання Atlantic Council.

Географія розширюється: на Заході назвали країни, які можуть стати наступною ціллю Кремля

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому автори наголошують, що перелік не є вичерпним: до нього можна віднести й низку інших колишніх радянських республік, які входили у другій половині ХХ століття до східного блоку. На думку експертів, президент РФ Володимир Путін знову дав зрозуміти, що його експансіоністські амбіції далекі від задоволення. Зокрема, 17 грудня у зверненні до Міноборони він заявив, що максималістські цілі вторгнення в Україну будуть досягнуті беззастережно, представивши війну як боротьбу за припинення пострадянського відступу Росії.

Найбільш прямолінійне трактування цих слів, зазначає видання, може стосуватися частини Донбасу, яка досі залишається під контролем України. Ця територія, незважаючи на порівняно невеликі розміри, має стратегічне значення і, за даними журналістів, фігурує у переговорах як умова припинення вогню з боку Кремля.

На тлі війни, що триває проти України на Заході, все серйозніше сприймають імперські устремління Путіна. Оцінки американської розвідки вказують, що він не відмовився від планів захоплення всієї України та повернення частини європейських територій, які раніше входили до СРСР. У доповіді наголошується, що Польща та країни Балтії особливо переконані у реальності такої загрози.

Хоча скептики вказують на невдачі російської армії в Україні як на ознаку обмежених можливостей, Atlantic Council попереджає, що такі висновки можуть бути оманливими. Відсутність прориву РФ пояснюється насамперед силою спротиву українського суспільства. Однак, наголошують аналітики, якщо Україна впаде, Європа може зіткнутися з викликом, до якого вона поки що не готова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на які міста Путін готує наступ: що визначить 2026 рік.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини