Географія розширюється: на Заході назвали країни, які можуть стати наступною ціллю Кремля

Спираючись на кордони Російської імперії в період найбільшого розширення, потенційними цілями сучасної Росії можуть стати Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також держави Центральної Азії. Такий висновок робить аналітичне видання Atlantic Council.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому автори наголошують, що перелік не є вичерпним: до нього можна віднести й низку інших колишніх радянських республік, які входили у другій половині ХХ століття до східного блоку. На думку експертів, президент РФ Володимир Путін знову дав зрозуміти, що його експансіоністські амбіції далекі від задоволення. Зокрема, 17 грудня у зверненні до Міноборони він заявив, що максималістські цілі вторгнення в Україну будуть досягнуті беззастережно, представивши війну як боротьбу за припинення пострадянського відступу Росії.

Найбільш прямолінійне трактування цих слів, зазначає видання, може стосуватися частини Донбасу, яка досі залишається під контролем України. Ця територія, незважаючи на порівняно невеликі розміри, має стратегічне значення і, за даними журналістів, фігурує у переговорах як умова припинення вогню з боку Кремля.

На тлі війни, що триває проти України на Заході, все серйозніше сприймають імперські устремління Путіна. Оцінки американської розвідки вказують, що він не відмовився від планів захоплення всієї України та повернення частини європейських територій, які раніше входили до СРСР. У доповіді наголошується, що Польща та країни Балтії особливо переконані у реальності такої загрози.

Хоча скептики вказують на невдачі російської армії в Україні як на ознаку обмежених можливостей, Atlantic Council попереджає, що такі висновки можуть бути оманливими. Відсутність прориву РФ пояснюється насамперед силою спротиву українського суспільства. Однак, наголошують аналітики, якщо Україна впаде, Європа може зіткнутися з викликом, до якого вона поки що не готова.

