Гиркин заговорил о возможности госпереворота в России и назвал термины

По намеку российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова), в РФ реальна возможность госпереворота и гражданской войны уже к концу этого лета. Об этом Гиркин рассказал , прокомментировав последнее интервью владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Игорь Гиркин (фото из открытых источников)

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Как утверждает известный российский террорист, Пригожин как факт объявляет войну представителям части российской военной и государственной номенклатуры.

"Понятно, что он не один. Если бы он был один, его давно бы "выпололи" и выбросили. В лучшем случае, его заблокировали бы везде, как меня. И никто бы ему под командование 80 тыс. человек не дал. Поэтому понятно, что Пригожин имеет огромную "крышу", в том числе в кооперативе "Озеро". Он член правящей мафии, одной из ее группировок. Мы наблюдаем сейчас как одна из этих группировок ломает через колено нынешнюю ситуацию. Заявлена попытка госпереворота. Что будет дальше-не знаю", – выразил свое мнение Стрелков.

Еще он рассказал, что ЧВК "Вагнер" наспех выводит собственные подразделения к тыловым базам. Гиркин допускает, что этот факт говорит о том, что "смута началась".

"А тыловые базы у них не вблизи фронта, а разбросаны по всей европейской части РФ. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Осталось лишь упустить еще одно наступление, теперь уже стратегического масштаба. И к концу лета внутриполитическая ситуация в России может измениться до неузнаваемости", — подытожил Игорь Гиркин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЧВК "Вагнер" отступают из Бахмута : известно, кто заменит вагнеровцев. институт изучения войны проанализировал сообщения последней недели и пришел к выводу, что русские войска начинают перегруппировку на востоке Украины.