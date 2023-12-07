Гиркин заявил, что его могут убить

Один из руководителей террористической организации "ДНР" в прошлом, российский офицер Игорь Гиркин (позывной "Стрелков") заявил, что вместо присуждения тюремного заключения его могут "амнистировать" как экс-главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе. Об этом Гиркин сказал в интервью изданию Baza, пишет портал "Комментарии".

Гиркин сделал громкое заявление из СИЗО. Фото из открытых источников

Гиркин напомнил, что его арестовали через месяц после неудачного мятежа Пригожина.

"Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так же, как и Повара", — заявил Игорь Гиркин.

Бывший главарь "ДНР" считает, что Кремль дал указание посадить его за решетку, поскольку российские власти чувствуют "непрочность своего положения".

По его словам, причиной ареста стала "растущая внешняя и внутренняя нестабильность РФ".

В настоящее время Игорь Гиркин находится в СИЗО, по его делу продолжаются судебные заседания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что террорист и бывший российский офицер Игорь Гиркин считает, что российские войска будут "менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" к весне 2024 года. Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли начать широкие наступательные операции в начале осеннего сезона, но и не смогли завершить даже ограниченные наступательные операции для достижения оперативно-важных целей, а именно в районе Купянска, Лимана и Авдеевки. Гиркин предположил, что усилия России по отражению украинских локализованных атак на линии фронта и одновременные осенне-зимние наступательные операции, вероятно, ухудшат наступательный и оборонительный потенциал России до весны 2024 года.