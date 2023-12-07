Гиркин заявил, что его могут убить

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Марьян Ощановский
Один из руководителей террористической организации
"ДНР" в прошлом, российский офицер Игорь Гиркин (позывной
"Стрелков") заявил, что вместо присуждения тюремного заключения его
могут "амнистировать" как экс-главаря ЧВК "Вагнер" Евгения
Пригожина, который погиб в авиакатастрофе. Об этом Гиркин сказал в интервью
изданию Baza, пишет портал "Комментарии".
Гиркин сделал громкое заявление из СИЗО. Фото из открытых источников
Гиркин напомнил, что его арестовали через месяц после
неудачного мятежа Пригожина.
Бывший главарь "ДНР" считает, что Кремль дал
указание посадить его за решетку, поскольку российские власти чувствуют
"непрочность своего положения".
По его словам, причиной ареста стала "растущая
внешняя и внутренняя нестабильность РФ".
В настоящее время Игорь Гиркин находится в СИЗО, по
его делу продолжаются судебные заседания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
террорист и бывший российский офицер Игорь Гиркин считает, что российские
войска будут "менее способными к наступательным операциям, чем сейчас"
к весне 2024 года. Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли
начать широкие наступательные операции в начале осеннего сезона, но и не смогли
завершить даже ограниченные наступательные операции для достижения
оперативно-важных целей, а именно в районе Купянска, Лимана и Авдеевки. Гиркин
предположил, что усилия России по отражению украинских локализованных атак на
линии фронта и одновременные осенне-зимние наступательные операции, вероятно,
ухудшат наступательный и оборонительный потенциал России до весны 2024 года.
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