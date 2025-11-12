"Гитлер не стал победителем": эксперт предсказал роковую судьбу для Путина

Мир снова переживает эпоху авторитарного реванша, которую все чаще сравнивают с 1930-ми годами. Влиятельный шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд провел параллели между режимами Адольфа Гитлера и Владимира Путина, отмечая, что история имеет привычку повторяться и судьба России может стать отражением падения Третьего Рейха.

Путин может повторить путь Гитлера. Фото из открытых источников

Как отмечает Ослунд в своей колонке для Kyiv Post, уровень демократии в мире с 2005 года ежегодно снижается, что напоминает мир перед Второй мировой войной. Тогда самым влиятельным диктатором стал Адольф Гитлер, а сегодня эту роль взял Владимир Путин.

Эксперт указывает, что обоих диктаторов объединяет путь к власти через популизм, уничтожение парламентских институтов, репрессии и тотальную пропаганду. И Гитлер, и Путин сначала декларировали поддержку малого бизнеса, но впоследствии полностью положились на крупный капитал и тех, кто был лоялен режиму.

Другой общей чертой двух режимов является риторика "вынужденной войны". Гитлер оправдывал нападение на Польшу "агрессией поляков", а Путин выдумкой об "украинских нацистах". В обоих случаях это была попытка придать войне вид оборонительной. Гитлер грезил "тысячелетним Рейхом", а Путин "тысячелетней Россией" и "русским миром". Однако, как отмечает Ослунд, оба диктатора страдали постимперским синдромом со стремлениями вернуть былое величие.

"Гитлер увлекался мифологическим тысячелетним рейхом, хотя исторически Немецкий рейх существовал лишь с 1871 года. Подобным образом Путин грезит мифологической тысячелетней Россией, хотя Русь была средневековым украинским государством, Петр I основал Российскую империю только в 1721 году, а Российская Федерация вообще стала отдельным независимым государством только в 1991 году", – пишет Ослунд.

Как указывает эксперт, схожи и их отношение к военным. Гитлер в 1938 году провозгласил себя главнокомандующим и презирал генералов, так же, как Путин игнорирует своих военачальников, полагаясь больше на пропагандистов, чем на армию. К примеру, после неудач на фронте главными лицами режима Третьего Рейха стали пропагандисты. Так же сейчас власти Путина держатся не на генералах, а на телевизионных рупорах, в частности, Соловьеве, Симоньян и Киселеве.

"Путин не считал, что война будет популярной среди россиян, поэтому пытался представить Россию жертвой, а не агрессором. Его корявое обоснование геноцида украинцев возникло не от больших успехов. Путин понимает, что начатая им война движется не слишком удачно, поэтому он все больше полагается на пропагандистов, а не на генералов", — пишет Ослунд.

В итоге экономист отмечает, что Путин повторяет не только методы Гитлера, но и его ошибки. Он не ожидал, что война будет непопулярна, и теперь пытается удержать власть исключительно страхом и ложью.

"Гитлер не стал победителем. Путин также не выглядит человеком, имеющим шанс стать победителем", — добавляет Ослунд.

