"Гитлер не стал победителем": эксперт предсказал роковую судьбу для Путина

Мир снова переживает эпоху авторитарного реванша, которую все чаще сравнивают с 1930-ми годами. Влиятельный шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд провел параллели между режимами Адольфа Гитлера и Владимира Путина, отмечая, что история имеет привычку повторяться и судьба России может стать отражением падения Третьего Рейха.
Путин может повторить путь Гитлера. Фото из открытых источников
Как отмечает Ослунд в своей колонке для Kyiv Post, уровень демократии в мире с 2005 года ежегодно снижается, что напоминает мир перед Второй мировой войной. Тогда самым влиятельным диктатором стал Адольф Гитлер, а сегодня эту роль взял Владимир Путин.
Эксперт указывает, что обоих диктаторов объединяет путь к власти через популизм, уничтожение парламентских институтов, репрессии и тотальную пропаганду. И Гитлер, и Путин сначала декларировали поддержку малого бизнеса, но впоследствии полностью положились на крупный капитал и тех, кто был лоялен режиму.
Другой общей чертой двух режимов является риторика "вынужденной войны". Гитлер оправдывал нападение на Польшу "агрессией поляков", а Путин выдумкой об "украинских нацистах". В обоих случаях это была попытка придать войне вид оборонительной. Гитлер грезил "тысячелетним Рейхом", а Путин "тысячелетней Россией" и "русским миром". Однако, как отмечает Ослунд, оба диктатора страдали постимперским синдромом со стремлениями вернуть былое величие.
Как указывает эксперт, схожи и их отношение к военным. Гитлер в 1938 году провозгласил себя главнокомандующим и презирал генералов, так же, как Путин игнорирует своих военачальников, полагаясь больше на пропагандистов, чем на армию. К примеру, после неудач на фронте главными лицами режима Третьего Рейха стали пропагандисты. Так же сейчас власти Путина держатся не на генералах, а на телевизионных рупорах, в частности, Соловьеве, Симоньян и Киселеве.
В итоге экономист отмечает, что Путин повторяет не только методы Гитлера, но и его ошибки. Он не ожидал, что война будет непопулярна, и теперь пытается удержать власть исключительно страхом и ложью.
