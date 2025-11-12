"Гітлер не став переможцем": експерт передбачив фатальну долю для Путіна

Світ знову переживає епоху авторитарного реваншу, яку дедалі частіше порівнюють із 1930-ми роками. Впливовий шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд провів паралелі між режимами Адольфа Гітлера та Володимира Путіна, наголошуючи, що історія має звичку повторюватися і доля Росії може стати віддзеркаленням падіння Третього Райху.

Путін може повторити шлях Гітлера. Фото з відкритих джерел

Як зазначає Ослунд у своїй колонці для Kyiv Post, рівень демократії у світі з 2005 року щороку знижується, що нагадує світ перед Другою світовою війною. Тоді найвпливовішим диктатором став Адольф Гітлер, а сьогодні цю роль узяв на себе Володимир Путін.

Експерт вказує, що обох диктаторів об’єднує шлях до влади через популізм, знищення парламентських інститутів, репресії та тотальну пропаганду. І Гітлер, і Путін спочатку декларували підтримку малого бізнесу, але згодом повністю поклалися на великий капітал та тих, хто був лояльний до режиму.

Іншою спільною рисою двох режимів є риторика "вимушеної війни". Гітлер виправдовував напад на Польщу "агресією поляків", а Путін вигадкою про "українських нацистів". В обох випадках це була спроба надати війні вигляд оборонної. Гітлер марив "тисячолітнім Райхом", а Путін "тисячолітньою Росією" та "русским миром". Проте, як наголошує Ослунд, обидва диктатори страждали від постімперського синдрому з прагненнями повернути минулу велич.

"Гітлер захоплювався міфологічним тисячолітнім райхом, хоча історично Німецький райх існував лише з 1871 року. Подібним чином Путін марить міфологічною тисячолітньою Росією, хоча Русь була середньовічною українською державою, Петро І заснував Російську імперію лише у 1721 році, а Російська Федерація взагалі стала окремою незалежною державою лише у 1991 році", — пише Ослунд.

Як вказує експерт, схожими є й їхні ставлення до військових. Гітлер у 1938 році проголосив себе головнокомандувачем і зневажав генералів, так само, як Путін ігнорує своїх воєначальників, покладаючись більше на пропагандистів, ніж на армію. Наприклад, після невдач на фронті головними обличчями режиму Третього Райху стали пропагандисти. Так само нині влада Путіна тримається не на генералах, а на телевізійних рупорах, зокрема Соловйові, Симоньян та Кисельові.

"Путін не вважав, що війна буде популярною серед росіян, тому намагався представити Росію жертвою, а не агресором. Його кострубате обгрунтування геноциду українців виникло не від великих успіхів. Путін розуміє, що розпочата ним війна рухається не надто вдало, тому він дедалі більше покладається на пропагандистів, а не на генералів", — пише Ослунд.

У підсумку економіст наголошує, що Путін повторює не лише методи Гітлера, а й його помилки. Він не очікував, що війна буде непопулярною, і тепер намагається утримати владу виключно страхом і брехнею.

"Гітлер не став переможцем. Путін також не виглядає людиною, що має шанс стати переможцем", — додає Ослунд.

