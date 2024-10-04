Глава ФСБ устроил истерику по поводу того, как военные НАТО помогают ВСУ в боях

Кадровые военные стран НАТО якобы помогают Вооруженными силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Александр Бортников

Он заявил, что якобы страны Запада нацелены на повышение интенсивности военных действий на территории Украины. При этом, по его словам, он "демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории" РФ, а также "непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевых действий".

"Подчеркну — на всей", — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, якобы страны НАТО даже показывают свое намерение направить в Украину свои воинские контингенты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России реально опасаются того, что страны Запада разрешат Украине бить их оружием по территории РФ. В связи с этим в России даже решили изменить ядерную доктрину и вывести ядерный шантаж на новый уровень. Кремлевский диктатор Владимир Путин лично пригрозил странам Запада ядерным ударом, если они дадут Киеву такое разрешение и ВСУ ударят по РФ западным оружием.

В то же время известно, что 3 октября в Киев с первым визитом в качестве генсека НАТО прибыл Марк Рютте. Он сообщил, что в НАТО понимают важность предоставления Украине такого разрешения. Предполагается, что возможность ВСУ бить по РФ западным оружием обсудят на заседании "Рамштайн", которое пройдет на уровне лидеров государств.



