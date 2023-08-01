Глава кремлевского Генштаба "приехал на фронт": что известно

В России сообщили, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы посетил участок фронта в Запорожском направлении. Об этом сообщают российские СМИ.

Валерий Герасимов (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Герасимов якобы приехал "проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении и обратил внимание командования на нанесение по украинским войскам превентивных ударов".

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На опубликованном видео сам Герасимов и другие российские военные сняты в неизвестном помещении. Также сняли, как он садится в вертолет и улетает. Понять, где на самом деле сняли россияне опубликовавший в Минобороны РФ ролик — невозможно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на атаку беспилотников по Москве. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на очередную атаку беспилотников по российской столице. Представитель Кремля заявил, что "угроза очевидна".

В ночь на первое августа беспилотники атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества.

На очередную атаку дронов по бизнес-центру в Москве отреагировал также советник министра МВД Антон Геращенко. Украинский чиновник считает, что удары по столице России разоблачают очередную ложь Кремля, утверждавшего, что может защитить свое население. По словам Геращенко, теперь понятно, что "для них нет ПВО, бомбоубежищ, Россия незащищена". Кроме того, Геращенко считает, что ушибы беспилотников символизируют провал "спецоперации" России против Украины.





