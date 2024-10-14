Министр обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов в понедельник прибыл с официальным визитом в Пекин с официальным визитом. Как сообщают пропагандистские СМИ си ссылкой на минобороны РФ, он проведет переговоры с военным и военно-политическим руководством Китая.

Андрей Белоусов

"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", — сообщили в министерстве обороны страны-агрессора.

В ведомстве рассказали, что у здания Центрального военного совета Китая уже прошла церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра.

В Минобороны РФ сообщают, что министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь лично приветствовал главу российского военного ведомства. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем. Также министр обороны РФ России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай помогает России вести войну против Украины. В частности, он предоставляет РФ товары так называемого двойного назначения, которые враг использует для производства оружие и снарядов, которые потом использует на войне против Украины. Впрочем, официально Китай всегда откидал все обвинения в том, что он помогает России вести войну, хотя именно на этом настаивают представители Запада.

Также известно, что Китай может перейти "красные линии" и передать РФ оружие. Есть мнение, что на такой шаг Пекин решиться, если Дональд Трамп победит на президентских выборах.



