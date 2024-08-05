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Китай может перейти «красные линии» и дать России оружие: названо условие

Если Трамп станет президентом и начнет жесткое противостояние с Пекином, Китай может перейти все «красные линии»

сегодня, 18:33
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Ткачик Олеся

Китай может пересечь все "красные линии" и перейти к прямой военной поддержке России в случае, если Дональд Трамп станет президентом США, а его администрация изберет курс на жесткое противостояние с Пекином, заявил в интервью "Главреду" политолог Александр Морозов.

Китай может перейти «красные линии» и дать России оружие: названо условие

Китай

По его мнению, при таком сценарии Россия сможет укрепить свои позиции. При этом, добавил эксперт, Москва стремится создать антизападную коалицию, хотя эту идею поддерживают только Северная Корея и Иран.

"Это важный вопрос, и нужно сказать, что такая опасность есть. В прошлом Трамп имел очень жесткую позицию по отношению к Китаю, и мы не знаем, как он будет действовать на этот раз. Опасность такого сценария в том, что Кремль получит возможность гораздо активнее играть в игру сближение Москвы и Пекина", – отметил политолог.

То есть, говорит эксперт, речь идет о достаточно сложной ситуации. По его словам, Кремль подчеркивает, что намерен сформировать антиамериканскую, антизападную коалицию, в которую входит и Китай. Впрочем, государства, на которые рассчитывает Москва, кроме Ирана и Северной Кореи, не желают становиться участниками политической коалиции против западного колониализма и гегемонии. Такого желания нет не только у Китая, но и у других стран БРИКС, подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, в случае жесткой политики Трампа по отношению к Китаю возможны риски формирования антиамериканской коалиции. Впрочем, есть надежда, что республиканцы будут действовать против Пекина более дипломатично.

"Но действительно можно представить ситуацию, при которой радикальные шаги администрации Трампа приведут к тому, что такая коалиция начнет формироваться. И, конечно, это усугубит позиции Кремля. Впрочем, я надеюсь, что этого не произойдет. Новая республиканская администрация, если попадет в Белый дом, будет вести более осторожную политику в отношении Китая", — заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что сейчас многие понимают, что Китай сталкивается с тяжелыми внутриэкономическими проблемами. Ситуация для Пекина еще хуже, чем была раньше. И экономические проблемы Китая угрожают стабильности глобальной экономики, добавил политолог.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Китай категорически опровергает все обвинения в том, что он снабжает оружие РФ.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/kitay-pereydet-vse-krasnye-linii-i-dast-putinu-oruzhie-nazvan-opasnyy-scenariy-10585910.html?_gl=1*zi2ton*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMjg2OTYzNy43MzcuMC4xNzIyODY5NjM3LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyMjg2O
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