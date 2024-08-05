Китай может перейти «красные линии» и дать России оружие: названо условие

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Ткачик Олеся
Китай может пересечь все "красные линии" и перейти к прямой военной поддержке России в случае, если Дональд Трамп станет президентом США, а его администрация изберет курс на жесткое противостояние с Пекином, заявил в интервью "Главреду" политолог Александр Морозов.
Китай
По его мнению, при таком сценарии Россия сможет укрепить свои позиции. При этом, добавил эксперт, Москва стремится создать антизападную коалицию, хотя эту идею поддерживают только Северная Корея и Иран.
То есть, говорит эксперт, речь идет о достаточно сложной ситуации. По его словам, Кремль подчеркивает, что намерен сформировать антиамериканскую, антизападную коалицию, в которую входит и Китай. Впрочем, государства, на которые рассчитывает Москва, кроме Ирана и Северной Кореи, не желают становиться участниками политической коалиции против западного колониализма и гегемонии. Такого желания нет не только у Китая, но и у других стран БРИКС, подчеркнул эксперт.
Кроме того, по словам эксперта, в случае жесткой политики Трампа по отношению к Китаю возможны риски формирования антиамериканской коалиции. Впрочем, есть надежда, что республиканцы будут действовать против Пекина более дипломатично.
При этом он подчеркнул, что сейчас многие понимают, что Китай сталкивается с тяжелыми внутриэкономическими проблемами. Ситуация для Пекина еще хуже, чем была раньше. И экономические проблемы Китая угрожают стабильности глобальной экономики, добавил политолог.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Китай категорически опровергает все обвинения в том, что он снабжает оружие РФ.
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