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Глава Росгвардии рассказал, почему ЧВК "Вагнер" не остановили по пути в Москву

Глава Росгвардии гордо заявил, что Москву мятежники не взяли бы

сегодня, 18:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вагнеровцы во время своего вооруженного конфликта продвинулись далеко вглубь России потому, что главные силы были сконцентрированы на территории Москвы. Такое оправдание придумал глава Росгвардии Виктор Золотов в своем выступлении, пишут российские СМИ.

Глава Росгвардии рассказал, почему ЧВК "Вагнер" не остановили по пути в Москву

Виктор Золотов (фото из открытых источников)

По его словам, быстрое продвижение "вагнеровцев" по России можно объяснить концентрацией основных сил на территории Москвы. Золотов гордо заявил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.


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"Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", — сказал он.

Также он оценил работу силовиков во время бунта Пригожина, заявив, что она великолепна.

Кроме того, он традиционного, как и все остальные, повторил кремлевские нарративы, заявив, что "мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".

Оправдывая свое бездействие, Золотов сказал, что к началу бунта "якобы поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня. Но почему, никто из силовиков ничего не сделал, Золотов не объяснил. А еще он сообщил, что в Росгвардии  теперь будет тяжелое вооружение, этот вопрос обсуждался с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину так важно удержать вагнеровцев . 27 июня стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб раздосадованных патриотов", предсказывает, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно ему будет мстить.



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