Глава Росгвардии рассказал, почему ЧВК "Вагнер" не остановили по пути в Москву

Вагнеровцы во время своего вооруженного конфликта продвинулись далеко вглубь России потому, что главные силы были сконцентрированы на территории Москвы. Такое оправдание придумал глава Росгвардии Виктор Золотов в своем выступлении, пишут российские СМИ.

Виктор Золотов (фото из открытых источников)

По его словам, быстрое продвижение "вагнеровцев" по России можно объяснить концентрацией основных сил на территории Москвы. Золотов гордо заявил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.

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"Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", — сказал он.

Также он оценил работу силовиков во время бунта Пригожина, заявив, что она великолепна.

Кроме того, он традиционного, как и все остальные, повторил кремлевские нарративы, заявив, что "мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".

Оправдывая свое бездействие, Золотов сказал, что к началу бунта "якобы поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня. Но почему, никто из силовиков ничего не сделал, Золотов не объяснил. А еще он сообщил, что в Росгвардии теперь будет тяжелое вооружение, этот вопрос обсуждался с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину так важно удержать вагнеровцев . 27 июня стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб раздосадованных патриотов", предсказывает, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно ему будет мстить.