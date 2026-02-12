logo

Главная Новости Мир Россия Главная пропагандистка Кремля появилась на публичном мероприятии без парика (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Главная пропагандистка Кремля появилась на публичном мероприятии без парика (ФОТО)

Маргарита Симоньян начала выходить на сцену, не одевая париков.

12 февраля 2026, 22:56
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своими антиукраинскими заявлениями, появилась на публичном мероприятии без парика, продемонстрировав бритую голову.

Главная пропагандистка Кремля появилась на публичном мероприятии без парика (ФОТО)

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, она долгое время не участвовала в публичных событиях, однако снова вышла на сцену. Симоньян посетила свой родной город, где в торжественной обстановке получила награду "Почетный житель Краснодара".

На западе она появилась с бритой головой и, несмотря на слухи о борьбе с раком груди и прохождении курса химиотерапии, находилась в приподнятом настроении.

Главная пропагандистка Кремля появилась на публичном мероприятии без парика (ФОТО) - фото 2

Ранее Симоньян заявляла, что ей трудно даже пройти от кровати в кухню, но продолжает работать и участвовать в публичной жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась историей о том, как врачам пришлось спасать жизнь ее детей.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Симоньян решила публично высказаться после трагедии с российской блоггершей, избравшей домашние роды и потерявшей младенца. По словам путинистки, ее роды проходили легко, однако новорожденных пришлось реанимировать.

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая как группа поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте ее, она сама!'."

Известно, что проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян откровенно поделилась подробностями своего самочувствия. В собственном Telegram-канале соратница Кремля призналась, что по болезни у нее появился сильный страх за своих детей.



