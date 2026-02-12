Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, відома своїми антиукраїнськими заявами, з’явилася на публічному заході без перуки, продемонструвавши поголену голову.

Маргарита Симоньян (фото із відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, вона тривалий час не брала участі у публічних подіях, однак знову вийшла на сцену. Симоньян відвідала своє рідне місто, де в урочистій атмосфері отримала відзнаку "Почесний житель Краснодара".

На заході вона з’явилася з поголеною головою та, попри чутки про боротьбу з раком грудей і проходження курсу хіміотерапії, перебувала у піднесеному настрої.

Раніше Симоньян заявляла, що їй важко навіть пройти від ліжка до кухні, однак продовжує працювати та брати участь у публічному житті.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, поділилася історією про те, як лікарям довелося рятувати життя її дітей.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Симоньян вирішила публічно висловитися після трагедії з російською блогеркою, яка обрала домашні пологи і втратила немовля. За словами путіністки, її власні пологи проходили легко, однак новонароджених довелося реанімувати.

"У мене було три досвіди безхмарних пологів. Безхмарних для мене. Два з них — другий і третій — без епідуралки, взагалі без нічого. На відео, яке знімала моя сестра, що була присутня як група підтримки, чути, як лікар уже під час потуг каже: 'Не чіпайте її, вона сама!'."

Відомо, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, відверто поділилася подробицями свого самопочуття. У власному Telegram-каналі соратниця Кремля зізналася, що через хворобу в неї з’явився сильний страх за своїх дітей.

