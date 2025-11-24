Главный идеолог Кремля спрогнозировал, когда закончится война: придумал новое название для Украины

Российский ультранационалист и известный пропагандист Александр Дугин, являющийся одним из ключевых идеологов путинского режима, выступил с очередным пропагандистским заявлением о будущем Украины. Дугин утверждает, что Украина якобы "максимум за два года" станет частью России, а ее суверенитет будет "окончательно ликвидирован". Подобные высказывания Дугин связал с дискуссией вокруг нового мирного плана США.

Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин заявил, что Украина якобы не способна к самостоятельному существованию, а потому должна быть интегрирована в "единое пространство русского мира". По его словам, война якобы закончится через два года, ведь, как считает идеолог Кремля, Россия за это время полностью покорит Украину.

"Украина будет полностью нашей максимально через 2 года. Возможно, гораздо раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и близко, потому что украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай", — пишет Дугин.

В тексте он рассуждает о возможном будущем названии для оккупированных территорий, а среди вариантов указывает на "Старые Земли". Также Дугин рассказал о насильственной русификации через стирание украинской идентичности путем "массового лечения" и "психологической реабилитацией".

"Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому лечению, психической реабилитации. Скорее всего эти территории получат новое название. Возможно "Старые Земли". Относительно сохранения или отмены русофобского говора, на котором говорят нацисты, консенсуса нет. Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживаю. Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно. Это не для пропаганды, а для долгосрочной работы", – добавил Дугин.

