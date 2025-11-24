Главный идеолог Кремля спрогнозировал, когда закончится война: придумал новое название для Украины

Рубрики
Российский ультранационалист и известный пропагандист Александр Дугин, являющийся одним из ключевых идеологов путинского режима, выступил с очередным пропагандистским заявлением о будущем Украины. Дугин утверждает, что Украина якобы "максимум за два года" станет частью России, а ее суверенитет будет "окончательно ликвидирован". Подобные высказывания Дугин связал с дискуссией вокруг нового мирного плана США.
Александр Дугин. Фото из открытых источников
Александр Дугин заявил, что Украина якобы не способна к самостоятельному существованию, а потому должна быть интегрирована в "единое пространство русского мира". По его словам, война якобы закончится через два года, ведь, как считает идеолог Кремля, Россия за это время полностью покорит Украину.
В тексте он рассуждает о возможном будущем названии для оккупированных территорий, а среди вариантов указывает на "Старые Земли". Также Дугин рассказал о насильственной русификации через стирание украинской идентичности путем "массового лечения" и "психологической реабилитацией".
