Головний ідеолог Кремля спрогнозував, коли закінчиться війна: вигадав нову назву для України
НОВИНИ

Головний ідеолог Кремля спрогнозував, коли закінчиться війна: вигадав нову назву для України

Російський ідеолог Олександр Дугін заявив, що Україна "перестане існувати" за два роки та отримає нову назву під окупацією РФ.

24 листопада 2025, 20:50
Автор:
Slava Kot

Російський ультранаціоналіст та відомий пропагандист Олександр Дугін, який є одним із ключових ідеологів путінського режиму, виступив із черговою пропагандистською заявою щодо майбутнього України. Дугін стверджує, що Україна нібито "максимум за два роки" стане частиною Росії, а її суверенітет буде "остаточно ліквідований". Подібні висловлювання Дугін пов'язав до дискусії навколо нового мирного плану США.

Головний ідеолог Кремля спрогнозував, коли закінчиться війна: вигадав нову назву для України

Олександр Дугін. Фото з відкритих джерел

Олександр Дугін заявив, що Україна нібито не здатна до самостійного існування, а тому має бути інтегрована до "єдиного простору російського світу". За його словами, війна нібито закінчиться через два роки, адже, як вважає ідеолог Кремля, Росія за цей час повністю підкорить Україну.

"Україна буде на повністю максимально через 2 роки. Можливо, набагато раніше. Ніякого суверенітету більше там не буде й близько, бо українці ним користуватися рішуче не вміють. Ніколи не вміли та не навчаться. Не той випадок", — пише Дугін.

У тексті він міркує про можливу майбутню назву для окупованих територій, а серед варіантів вказує на "Старі Землі". Також Дугін розповів про насильницьку русифікацію через стирання української ідентичності шляхом "масового лікування" та "психологічною реабілітацією".

"Ведеться робота над підручниками, екстреними програмами з масового лікування, психічної реабілітації. Швидше за все ці території отримають нову назву. Можливо "Старі Землі". Щодо збереження чи скасування русофобської говірки, якою говорять нацисти, консенсусу немає. Я за його часткове збереження, але не всі це підтримую. Ми ставимося до справи дуже серйозно, виважено та ґрунтовно. Це не для пропаганди, а для довгострокової роботи", — додав Дугін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мирний план США мав ще два таємних пункти.

Також "Коментарі" писали, що США та Україна розробили новий мирний план.



Джерело: https://t.me/Agdchan/24118
