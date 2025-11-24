Головний ідеолог Кремля спрогнозував, коли закінчиться війна: вигадав нову назву для України

Рубрики
Російський ультранаціоналіст та відомий пропагандист Олександр Дугін, який є одним із ключових ідеологів путінського режиму, виступив із черговою пропагандистською заявою щодо майбутнього України. Дугін стверджує, що Україна нібито "максимум за два роки" стане частиною Росії, а її суверенітет буде "остаточно ліквідований". Подібні висловлювання Дугін пов'язав до дискусії навколо нового мирного плану США.
Олександр Дугін. Фото з відкритих джерел
Олександр Дугін заявив, що Україна нібито не здатна до самостійного існування, а тому має бути інтегрована до "єдиного простору російського світу". За його словами, війна нібито закінчиться через два роки, адже, як вважає ідеолог Кремля, Росія за цей час повністю підкорить Україну.
У тексті він міркує про можливу майбутню назву для окупованих територій, а серед варіантів вказує на "Старі Землі". Також Дугін розповів про насильницьку русифікацію через стирання української ідентичності шляхом "масового лікування" та "психологічною реабілітацією".
