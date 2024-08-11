Главный идеолог "русского мира" составил список врагов Кремля, которых нужно убить России

Российский философ, публицист фашистского направления, идеолог рашизма и "русского мира" Александр Дугин составил список врагов Кремля, которые могли бы стать основными целями для недавно обмененного убийцы и агента ФСБ Вадима Красикова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Агентство".



Российский философ Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин назвал не менее пяти человек, которых должен был убить Красиков по заказу Путина. В список попали как граждане Украины, так и других стран:

— Руководитель СБУ Василий Малюк . Под его руководством был проведен ряд операций, в том числе поражение Крымского моста в 2022 году, удары по российским кораблям.

. Под его руководством был проведен ряд операций, в том числе поражение Крымского моста в 2022 году, удары по российским кораблям. — Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак . После 24 февраля 2022 года Ермак активно занимается сотрудничеством с международными партнерами по поставке Украине вооружения и другой помощи для войны против России.

. После 24 февраля 2022 года Ермак активно занимается сотрудничеством с международными партнерами по поставке Украине вооружения и другой помощи для войны против России. — Журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев . Он один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального, а также других военных преступлений России, связанных с Украиной.

. Он один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального, а также других военных преступлений России, связанных с Украиной. — Администратор телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ" . По мнению Дугина, тот радуется каждой неудаче России и публикует материалы противников.

. По мнению Дугина, тот радуется каждой неудаче России и публикует материалы противников. — Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он единственный из депутатов РФ не согласился с аннексией Крыма и проголосовал против такого решения в 2014 году. В том же году Пономарев уехал из России в США, а затем оказался в Украине, где в 2019 году получил украинское гражданство.

"Красиков, милый, отдыхайте быстрее, у нас так много работы. Вообще же думаю, список такой огромный… Так что быстрее поправляйтесь или пока расскажите коллегам, как это делается", — отреагировал Дугин на обмен заключенными.

Напомним, что Вадим Красиков вернулся в Россию после одного из самых больших обменов заключенными между Западом и РФ. Россиянин в Германии был приговорен к пожизненному заключению из-за убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал его агентом ФСБ, а западные СМИ считают, что он может быть также близким другом Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дугин объяснил, почему Россия должна поддерживать террористическую группировку ХАМАС.

Также "Комментарии" писали о реакции Медведева на обмен пленными между Западом и Россией.