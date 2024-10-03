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Главный «кошелек» Кремля стал самой убыточной компанией России

Согласно рейтинга, Газпром возглавил список самых убыточных компаний России

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей

Крупнейшая корпорация РФ ПАО "Газпром" по итогам 2023 года впервые за 25 лет получила рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд (583,1 млрд рублей) и стала самой убыточной компанией России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные рейтинга российского Forbes.

Главный «кошелек» Кремля стал самой убыточной компанией России

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале издания говорится, что в первом полугодии 2024 года Газпром уже вышел на чистую прибыль в размере почти $12 млрд (1,1 трлн рублей). В то же время российское пропагандистское информагентство ТАСС ранее писало, что в первой половине 2024 года российский Газпром получил убыток на сумму $5,56 млрд (480 млрд рублей).

Интересно, что на второй позиции рейтинга российского Forbes – Амурский газохимический комплекс – совместное предприятие российского "Сибур Холдинг" и китайского Sinopec. Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год. Причина в западных санкциях, которые мешают с поставками необходимого западного оборудования.

Отмечается, что топ-пятерке самых убыточных российских компаний также оказались Ozon ($450 млн чистых убытков), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ($360 млн чистых убытков) и социальная сеть VK ($360 млн чистых убытков).

В рейтинг убыточности российского Forbes также числится угольная компания "Междуречье" ($340 млн чистых убытков), Московский метрополитен ($320 млн чистых убытков), российское государственное "Агентство по страхованию вкладов" ($310 млн чистых убытков) и пивоваренная компания "Балтика" ($290 млнчистыхубытков).

Читайте также на портале "Комментарии" - послы Евросоюза 2 октября согласовали новый режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы. Об этом в X (Twitter) сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Журналист отметил, что механизм вступит в силу на следующей неделе. 

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза", – сообщил Джозвяк.




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Источник: https://www.forbes.ru/biznes/522188-10-samyh-ubytocnyh-kompanij-rossii-2024-rejting-forbes
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