Главный кремлевский пропагандист опозорился, записывая обращение к ВСУ

Одиозный представитель российской пропаганды Владимир Соловьев "перепутал" Вооруженные силы Украины с деревьями и отметился очередным пламенным спичем о военном вторжении в Украину.

Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

Фрагменты прямого эфира показывали на российском ТВ. На видео пропагандист рассказывает зрительской аудитории, как в камуфляже вместе с российским военным записал обращение к ВСУ. Но его неожиданными "слушателями" в отснятом видео оказались деревья.



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В частности, во время "обращения" телеведущий вспомнил украинским военным немецкие танки и их дедов.



"Говорит Москва! Я, Владимир Соловьев, обращаюсь к тебе, скажи мне, украинский солдат, тебе дорогая немецкая техника, которая убивала твоего деда?", — обращается Соловьев.



На эту цитату пропагандиста бурно отреагировали украинские подписчики в сетях. Видеорепортаж Владимира Соловьева сравнили с "ГебельсТВ", а некоторые украинские подписчики написали, что "Леопарды их дедов не убивали".



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевская пропагандистка заявила, что ей для "счастья" не хватает миллиона китайских солдат. По словам российской пропагандистки Ольги Скабеевой, российским захватчикам на фронте не хватает присутствия китайской армии. Во время эфира по российскому телевидению пропагандистка выдала, что не отказалась сейчас от пары-тройки-десятки миллионов китайских воинов. На поставленный вопрос, озвученный одним из спикеров, указав, почему чужие солдаты должны воевать за РФ, российская ведущая объяснила, что в них нуждается Белгородская область.

