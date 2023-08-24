Главный кремлевский пропагандист сделал заявление о смерти Пригожина: Сеть взорвалась шутками

В РФ еще не окончено расследование по делу о падении самолета главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, однако российские пропагандисты быстро "назначили" виновных. Им опять оказался неожиданный гражданин Украины.

Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

По словам известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, которые он произнес во время эфира собственного шоу, лайнер, на котором по предварительным данным находился Пригожин, нужно было взорвать Малюське (министр юстиции Украины). "Железный" аргумент приспешника Путина, это утверждение, что совершенное убийство "в духе бандеровцев".

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К слову, что, возможно, в попытке "отмазать" Владимира Путина, которого, кстати, назвали будущим убийцей Пригожина еще за несколько месяцев до происшествия, пропагандист спутал чиновника Малюску с Малюком — руководителем СБУ, который известен операциями такими, как подрыв Крымского моста.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ пишут, что Пригожин жив, и он инсценировал свою смерть. Главарь и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может быть сейчас живее всех живых, ведь он мог инсценировать свою гибель, зная, что он уже не житель, ведь его ждет неизбежная расправа. Такое предположение высказала грузинская исследовательница, научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Натия Сескурия в интервью "Express.co.uk".

Исследовательница предположила, что Пригожин может и дальше руководить ЧВК "Вагнер", но на расстоянии, нигде публично не появляясь.

Главной причиной, по которой главарь мог решиться на инсценировку смерти, Сескурия назвала осознание им того, что он подписал себе смертный приговор, организовав поход на Москву: "Пути назад не было, он не имел возможности вернуть доверие Путина и вести дела как всегда" .

