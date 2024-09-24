Главный пропагандист РФ неожиданно раскритиковал хозяина Кремля

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал неожиданное заявление в прямом эфире своей программы на государственном телеканале "Россия-1", предложив возможность отставки Владимира Путина. Это произошло во время очередного выпуска его авторского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", что повлекло шок как среди гостей студии, так и среди зрителей.

Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

Соловьев резко критиковал ситуацию в российской армии, указывая на проблемы с военной логистикой и недостатки в оборонных линиях, несмотря на большие финансовые затраты. Он подчеркнул, что простых наказаний виновных недостаточно и нужно назначать компетентных людей, которые способны действовать быстро и эффективно.

"Мало просто посадить виновных. Надо назначить тех, кто умеет действовать эффективно, быстро и четко. Неважно, в каком они будут министерстве. Главное, чтобы делали свое дело" , — сказал пропагандист.



Больше резонанса вызвало его заявление о возможной отставке "верховного", под которым он, очевидно, имел в виду Путина. Соловьев заявил: "Если для этого нужна отставка верховного, то…", хотя быстро добавил, что такие решения не входят в его компетенцию.

Эта фраза повергла в шок всех присутствующих, и один из гостей даже не смог сдержать эмоций, воскликнув что-то неразборчивое. Понимая, что зашел слишком далеко, Соловьев попытался оправдаться, отметив, что принятие таких решений "не его уровня".

"Если для этого нужна отставка верховного, то… Как говорят мои друзья, понимаю, не мне принимать такие решения. Но давайте использовать все лучшее из нашего опыта и решать проблемы теми методами, которые сейчас нужны" , — заявил телеведущий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известность российская пропагандистка попала под санкции США.





