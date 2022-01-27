Главный страх Кремля: назвали оружие, которого Россия может бояться больше всего

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Карина Ожерельева
Поскольку западные правительства угрожают России пакетом беспрецедентных санкций, направленных на то, чтобы удержать президента Владимира Путина от приказа о вторжении в Украину, есть одна мера, которая, кажется, внушает страх в сердце Кремля: отрезать страну от глобальной банковской системы. Об этом сообщает CNN.
Логотип SWIFT - фото из открытых источников
В последние недели американские законодатели высказали предположение, что Россия может быть изъята из SWIFT, высокобезопасной сети, соединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру.
Высокопоставленные российские законодатели ответили, что поставки нефти, газа и металлов в Европу прекратятся, если это произойдет.
Общество всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации было основано в 1973 году и сейчас используется более 11 000 финансовых учреждений для отправки защищенных сообщений и платежных поручений. Не имея глобально принятой альтернативы, это важная система для глобальных финансов.
Изъятие России из SWIFT сделало бы практически невозможным для финансовых учреждений отправку денег в страну или из нее, создав внезапный шок для российских компаний и их иностранных клиентов – особенно покупателей экспорта нефти и газа, номинированного в долларах США.
Если исключить Россию из SWIFT, ее экономика сократится на 5%, по оценкам бывшего министра финансов Алексея Кудрина в 2014 году.
SWIFT базируется в Бельгии и управляется правлением, состоящим из 25 человек, включая Эдди Астанина, председателя правления Центрального расчетного центра контрагентов России. SWIFT, описывающий себя как "нейтральное предприятие", зарегистрирован согласно бельгийскому законодательству и должен соответствовать нормам ЕС.
Существует прецедент изъятия страны из SWIFT.
SWIFT отключил иранские банки в 2012 году после того, как Европейский Союз наложил на них санкции из-за ядерной программы страны. По словам Шагиной, Иран потерял почти половину поступлений от экспорта нефти и 30% внешней торговли из-за отключения.
Неясно, насколько союзники США поддерживают подобные действия против России. По словам Шагиной, больше потеряют США и Германия, если Россию отключат, поскольку их банки являются наиболее частыми пользователями SWIFT, которые общаются с российскими банками.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил депутатам, что его правительство обсуждает возможность запрещения России SWIFT с Соединенными Штатами.
В последние годы Россия приняла меры, чтобы притупить травму, если она будет изъята со SWIFT.
Москва основала свою платежную систему SPFS после того, как в 2014 году на нее наложили санкции Запада после аннексии Крыма в начале того же года. По данным центрального банка России, SPFS сейчас насчитывает около 400 пользователей. По словам Шагиной, 20% внутренних переводов осуществляются через SPFS, но размер сообщений ограничен, а операции ограничены рабочими днями.
Новая китайская трансграничная межбанковская платежная система или CIPS может стать другой альтернативой SWIFT. Также Москва может быть вынуждена прибегнуть к использованию криптовалют.
Но это не привлекательные альтернативы.
Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина.
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