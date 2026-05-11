Главная Новости Мир
Гонконг и Хайнань вместо Эмиратов: геополитика заставила российских проституток переориентироваться на Азию

Из Дубая в Китай: российские представительницы секс-индустрии меняют направление из-за нестабильности на Ближнем Востоке

11 мая 2026, 17:24
Автор:
Недилько Ксения

Обострение конфликтов на Ближнем Востоке неожиданно повлияло на логистику российского рынка интимных услуг. Представительницы секс-индустрии из РФ массово перебазируются из Объединенных Арабских Эмиратов в Китай. Как выяснили расследователи, главными причинами стали политическая нестабильность в Дубае и сложность получения виз в страны Европы.

Кадр из фильма "Интердевочка" (1989)

Китай же оказался максимально доступным и удобным вариантом. Россиянки отмечают, что попасть в КНР гораздо легче, а местные потребители услуг менее требовательны к стандартам красоты. В частности, девушки довольны тем, что "те ценят славянскую красоту и не гонятся за модельной внешностью".

Основным центром тяготения стал Гонконг, куда девушек отправляют специализированные агентства в формате туров. Более самостоятельные женщины выбирают остров Хайнань, где совмещают работу с отдыхом, уделяя особое внимание качеству загара: "никаких белых полосок, даже под бикини".

Эксперты отмечают, что из-за "политической турбулентности рынок в Эмиратах превратился в нестабильный", что заставило "работниц" искать новые регионы, где статус россиян не создает лишних препятствий для въезда и деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что конфликт США с Ираном неожиданно превратился в стратегический подарок для Китая. Пока Вашингтон вовлекается в противостояние на Ближнем Востоке, Пекин внимательно изучает слабые стороны американской армии и делает выводы о предстоящем столкновении вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico.                                                                                



