80876

2314.9

43.96

51.72

Гонконг та Хайнань замість Еміратів: геополітика змусила російських проституток переорієнтуватися на Азію

З Дубаю до Китаю: російські представниці секс-індустрії змінюють напрямок через нестабільність на Близькому Сході

11 травня 2026, 17:24
Недилько Ксения

Загострення конфліктів на Близькому Сході несподівано вплинуло на логістику російського ринку інтимних послуг. Представниці секс-індустрії з РФ масово перебазовуються з Об'єднаних Арабських Еміратів до Китаю. Як з'ясували розслідувачі, головними причинами стали політична нестабільність у Дубаї та складність отримання віз до країн Європи.

Кадр з фільму "Інтердєвочка" (1989)

Натомість Китай виявився максимально доступним та зручним варіантом. Росіянки відзначають, що потрапити до КНР набагато легше, а місцеві споживачі послуг менш вимогливі до стандартів краси. Зокрема, дівчата задоволені тим, що "ті цінують слов'янську вроду і не женуться за модельною зовнішністю".

Основним центром тяжіння став Гонконг, куди дівчат відправляють спеціалізовані агентства у форматі турів. Більш самостійні жінки обирають острів Хайнань, де поєднують роботу з відпочинком, приділяючи особливу увагу якості засмаги: "жодних білих смужок, навіть під бікіні".

Експерти зазначають, що через "політичну турбулентність ринок в Еміратах перетворився на нестабільний", що змусило "працівниць" шукати нові регіони, де статус росіян не створює зайвих перешкод для в'їзду та діяльності.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що конфлікт США з Іраном несподівано перетворився на стратегічний подарунок для Китаю. Поки Вашингтон втягується у протистояння на Близькому Сході, Пекін уважно вивчає слабкі сторони американської армії та робить висновки щодо можливого майбутнього зіткнення навколо Тайваню. Про це пише Politico.                                                                                            



