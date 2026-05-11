Загострення конфліктів на Близькому Сході несподівано вплинуло на логістику російського ринку інтимних послуг. Представниці секс-індустрії з РФ масово перебазовуються з Об'єднаних Арабських Еміратів до Китаю. Як з'ясували розслідувачі, головними причинами стали політична нестабільність у Дубаї та складність отримання віз до країн Європи.

Натомість Китай виявився максимально доступним та зручним варіантом. Росіянки відзначають, що потрапити до КНР набагато легше, а місцеві споживачі послуг менш вимогливі до стандартів краси. Зокрема, дівчата задоволені тим, що "ті цінують слов'янську вроду і не женуться за модельною зовнішністю".

Основним центром тяжіння став Гонконг, куди дівчат відправляють спеціалізовані агентства у форматі турів. Більш самостійні жінки обирають острів Хайнань, де поєднують роботу з відпочинком, приділяючи особливу увагу якості засмаги: "жодних білих смужок, навіть під бікіні".

Експерти зазначають, що через "політичну турбулентність ринок в Еміратах перетворився на нестабільний", що змусило "працівниць" шукати нові регіони, де статус росіян не створює зайвих перешкод для в'їзду та діяльності.

