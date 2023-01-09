Горит Россия: Кто и что стоит за партизанским движением в РФ

Советник председателя Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире Телемарафона рассказал, что в Российской Федерации будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движение, пишут "Комментарии".



В Российской Федерации участились пожары, саботажи и хлопок

" Невозможность армии захватить Украину приводит к разрушению культа личности Владимира Путина и его ближайшего окружения ", — говорит Подоляк и в качестве аргумента приводит криминальную статистику. По официальным данным, в России возросло количество правонарушений вблизи западных границ. В стране-агрессорке уже начались внутренние саботажи.

"Министерство внутренних дел РФ дает официальную статистику на 600%, увеличилось количество уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях. Еще больше и по всей местности страны. Таким образом, количество случаев саботажа только будет нарастать. Все будут взрывать, грабить", – заявил он.

По словам советника ОПУ, будет ощутимо нарастать и внутреннее партизанское и диверсионное движение. Уже сейчас очень много конфликтов на территории самой федерации – это приведет к межнациональным конфликтам. Там много этнических групп, постоянно имевших существенные ограничения. К примеру, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. Все они будут иметь определенные претензии, и это постепенно выльется в демонстративное сопротивление властям Кремля.

"Мы с вами где-то так через три-четыре месяца будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", – подчеркнул советник главы ОП. По словам высокопоставленного чиновника, на территории России уже зафиксировано и увеличение количества саботажей и ситуация будет только ухудшаться.

Напомним, как писали "Комментарии", российский президент Владимир Путин 3 января в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Центральным вопросом в повестке дня была мобилизация для увеличения количества российских военных, которые после подготовки будут направлены на войну в Украину. Только в течение 2023 года Кремль планирует призвать в ряды оккупационной армии 2 млн человек.



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