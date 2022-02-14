Госдума готовится рассмотреть два проекта постановления о признании «Л/ДНР»

Совет Госдумы РФ подготовил два проекта постановления по вопросу признания оккупационных администраций "Л/ДНР". Фактически это и есть тот шаг, о котором ранее предупреждали в Кремле, когда грозились признать ОРДЛО независимыми, как ранее признали Абхазию и Южную Осетию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свои источники.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Собеседник "Интерфакс" рассказал, что на рассмотрение депутатов Госдумы будут предложено два проекта постановления об обращении к президенту РФ о том, чтобы признать бандформирования "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Разница между двумя проектами постановлений в том, что первый, который инициировала Коммунистическая партия, должен включать в себя рассмотрение Госдумой и только потом обращение к президенту РФ. Второй проект, авторами которого есть представители провластной партии "Единая Россия", подразумевает консультации с МИД России и Минобороны РФ.

Российские парламентарии оба проекта будут рассматривать уже в ближайший вторник.

Отметим, предметно о рассмотрении проекта решения о признании независимыми квазиобразования ОРДЛО начали говорить в январе 2022 года.

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