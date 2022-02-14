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Госдума готовится рассмотреть два проекта постановления о признании «Л/ДНР»

Согласно источнику издания, один из проектов предусматривает направление документа в Министерство иностранных дел и Минобороны

14 февраля 2022, 15:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Совет Госдумы РФ подготовил два проекта постановления по вопросу признания оккупационных администраций "Л/ДНР". Фактически это и есть тот шаг, о котором ранее предупреждали в Кремле, когда грозились признать ОРДЛО независимыми, как ранее признали Абхазию и Южную Осетию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свои источники.

Госдума готовится рассмотреть два проекта постановления о признании «Л/ДНР»

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Собеседник "Интерфакс" рассказал, что на рассмотрение депутатов Госдумы будут предложено два проекта постановления об обращении к президенту РФ о том, чтобы признать бандформирования "ДНР" и "ЛНР" независимыми. 

Разница между двумя проектами постановлений в том, что первый, который инициировала Коммунистическая партия, должен включать в себя рассмотрение Госдумой и только потом обращение к президенту РФ. Второй проект, авторами которого есть представители провластной партии "Единая Россия", подразумевает консультации с МИД России и Минобороны РФ. 

Российские парламентарии оба проекта будут рассматривать уже в ближайший вторник.

Отметим, предметно о рассмотрении проекта решения о признании независимыми квазиобразования ОРДЛО начали говорить в январе 2022 года.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/821944
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