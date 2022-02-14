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Главная Новости Мир США В США рассказали, что будет одним из "трех составляющих ответа" Москве на ее вторжение в Украину
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В США рассказали, что будет одним из "трех составляющих ответа" Москве на ее вторжение в Украину

США готовы помогать Украине и после возможного российского вторжения

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Если произойдет возможное российское вторжение в Украину, то Вашингтон будет помогать Киеву в борьбе с агрессором. Это станет одним из "трех составляющих ответа" Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в интервью "CBS".

В США рассказали, что будет одним из "трех составляющих ответа" Москве на ее вторжение в Украину

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

При этом в США не стали уточнять, о какой именно поддержке идет речь. 

Салливан заявил, что он не уполномочен раскрывать подробности поддержки Украины в случае, если российские войска вторгнуться на территорию суверенного государства. При этом помощник президента США отметил, единственное, что он может сказать, это то, что США ни при каких обстоятельствах не оставят Киев сам на сам с российской агрессией. Ответ России будет дан жестко и оперативно.

Джейк Салливан допустил, что Путин может отдать приказ российской армии вторгнуться в Украину еще до того, как закончится Олимпиада в Пекине. Разведка фиксирует, что российские войска, которые сконцентрированы у украинской границы начали проводить определенные настораживающие маневры и наращивать свои силы. Это может свидетельствовать о подготовке к наступательной операции.

Читайте также на портале "Комментарии" – слухов о подготовке России к вторжению в Украину слишком много в информационном пространстве. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию постарались объективно оценить, действительно ли такая большая вероятность, что вскоре может начаться большая война или западные СМИ преувеличивают риски вторжения и поводов для паники на самом деле нет.



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Источник: https://www.cbs.com/shows/face-the-nation/
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