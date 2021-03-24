Госдума приняла закон, позволяющий Путину претендовать еще на два президентских срока

Государственная Дума Российской Федерации приняла законопроект, которые позволяет действующему президенту Владимиру Путину снова быть кандидатом на пост президента, передает "Фокус".

Владимир Путин - фото из открытых источников

По данным источника, согласно новому положению российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать президентский пост, применяется к действующему главе государства без учета его прошлого пребывания на посту президента. Таким образом, действующий глава Кремля сможет занимать свою должность еще два срока.

Документ также предусматривает, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ, чей возраст не менее 35 лет, который постоянно проживал на территории России не меньше, чем 25 лет, а также тот гражданин, который не имеет и не имел в прошлом гражданства или вида на жительство другой страны.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал громкое заявление, назвав лидера России Владимира Путина "убийцей". Такое резкое высказывание может стать началом новой "холодной войны" в мире, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также эта ситуация может нести опасность "горячей войны" для Украины. Но действительно ли существуют такие риски? Как их минимизировать? На эти вопросы сайту "Комментарии" ответили эксперты. Специалисты не считают, что это станет причиной для резкого обострения ситуации между двумя странами или приведет к очередной "холодной войне", однако, однозначно, что России и США после таких заявлений будет непросто найти общий язык по любым вопросам. Резкость в высказываниях Байдена и представителей его администрации частично адресована и российским элитам, которым стоит задуматься над тем, поддерживать ли Путина и его окружение в дальнейшем.









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