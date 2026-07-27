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Госдума завершила сессию лозунгами в честь Кремля: Володин вспомнил об Украине

Спикер Вячеслав Володин объявил о «наступлении» российской армии и призвал общество сплотиться вокруг Путина перед выборами нового созыва парламента

27 июля 2026, 13:34
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Кравцев Сергей

Последнее пленарное заседание Государственной думы VIII созыва завершилось громкими политическими заявлениями и демонстративной поддержкой президента РФ Владимира Путина. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам, несколько раз подряд проскандировал лозунг "Россия! Путин! Победа!", который зал встретил продолжительными аплодисментами.

Госдума завершила сессию лозунгами в честь Кремля: Володин вспомнил об Украине

Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

Во время заключительной речи Володин заявил, что российская армия якобы успешно продвигается по всей линии фронта, а Украина, по его словам, прибегает к атакам на гражданскую инфраструктуру и мирное население России, пытаясь вызвать панику внутри страны.

Спикер призвал россиян сохранять единство и, как он выразился, проявлять "политическую выдержку" ради достижения целей так называемой "специальной военной операции". Он подчеркнул, что независимо от партийной принадлежности все должны объединиться вокруг государства.

Кульминацией выступления стало пятикратное скандирование лозунга "Россия! Путин! Победа!", который депутаты поддержали стоя бурными овациями.

Кроме того, Володин высоко оценил политическую и экономическую модель, сформированную президентом России. По его словам, действующая система якобы доказала свою устойчивость, эффективно справляется с внешними вызовами и обеспечивает стабильность государства даже в условиях санкционного давления и войны.

Заседание стало последним для нынешнего состава Госдумы перед началом новой парламентской кампании. На этом фоне выступление спикера многие наблюдатели рассматривают как сигнал о сохранении курса на дальнейшую консолидацию власти вокруг Кремля и продолжение нынешней политики в отношении войны против Украины.

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