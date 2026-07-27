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Держдума завершила сесію гаслами на честь Кремля: Володін згадав про Україну

Спікер В'ячеслав Володін оголосив про «наступ» російської армії та закликав суспільство згуртуватися навколо Путіна перед виборами нового скликання парламенту

27 липня 2026, 13:34
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Кравцев Сергей

Останнє пленарне засідання Державної думи VIII скликання завершилося гучними політичними заявами та демонстративною підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, звертаючись до депутатів, кілька разів поспіль проскандував гасло "Росія! Путін! Перемога!", який зал зустрів тривалими оплесками.

Держдума завершила сесію гаслами на честь Кремля: Володін згадав про Україну

В'ячеслав Володін. Фото: з відкритих джерел

Під час заключної промови Володін заявив, що російська армія нібито успішно просувається по всій лінії фронту, а Україна, за його словами, вдається до атак на громадянську інфраструктуру та мирне населення Росії, намагаючись викликати паніку всередині країни.

Спікер закликав росіян зберігати єдність і, як він висловився, виявляти "політичну витримку" задля досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції". Він наголосив, що незалежно від партійної приналежності всі мають об'єднатися навколо держави.

Кульмінацією виступу стало п'ятиразове скандування гасла "Росія! Путін! Перемога!", який депутати підтримали, стоячи бурхливими оваціями.

Крім того, Володін високо оцінив політичну та економічну модель, сформовану президентом Росії. За його словами, чинна система нібито довела свою стійкість, ефективно справляється із зовнішніми викликами та забезпечує стабільність держави навіть в умовах санкційного тиску та війни.

Засідання стало останнім для нинішнього складу Держдуми перед початком нової парламентської кампанії. На цьому фоні виступ спікера багато спостерігачів розглядають як сигнал про збереження курсу на подальшу консолідацію влади навколо Кремля та продовження нинішньої політики щодо війни проти України.

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