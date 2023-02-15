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Госдуме РФ грозит коронавирус: подтвержден ли Covid-19 в 15 соратников Путина

Известно, что из 370 тестов депутатов Госдумы 15 оказались положительными

сегодня, 20:19
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Автор:

Лиля Воробьева

В Госдуме России началась массовая эпидемия Covid-19 как раз накануне знакового события: анонсированного выступления Владимира Путина, которое должно состояться 21 февраля. Российские депутаты  массово заболели коронавирусом: диагноз о наличии заразной болезни уже подтвержден как минимум у 15 человек во время тестирования, которое кремлевские власти организовали как раз незадолго перед будущим выступлением кремлевского диктатора.

Госдуме РФ грозит коронавирус: подтвержден ли Covid-19 в 15 соратников Путина

У 15 депутатов Госдумы нашли коронавирус перед посланием Путина (фото из открытых источников)

К слову, речь идет об анонсированном выступлении Путина перед представителями Федерального собрания 21 февраля. Как написал российский депутат Леонид Парфенов, соответствующие тесты на наличие Covid-19. представители Госдумы сдавали 14 февраля. Сегодня обнародована информация, что из 370 тестов депутатов 15 оказались положительными.


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"Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавшихся", — сообщил Парфенов в своем Телеграмм-канале.

При этом украинские СМИ информировали, что спецагенты ФСБ РФ держат под усиленным контролем здоровье российского диктатора Владимира Путина после того, как появилась информация об ухудшении его самочувствия. Каждый день диктатора сопровождает около десятка врачей, которых маскируют под обычных телохранителей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ взимает все больше боевой авиации к границе с Украиной: что известно. Армия Путина накапливает авиацию на границе. Наложены сотни вертолетов и боевых истребителей. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинский войны Алексей Гетьман.




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Источник: https://t.me/redparfenov/3139
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