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Готов ли Путин к компромиссам: в США раскрыли настоящий план Кремля по войне

Москва требует полной капитуляции Украины, хотя российское наступление фактически потеряло темп, утверждают аналитики

23 июля 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Кремль продолжает настаивать на максималистских требованиях для завершения войны против Украины, несмотря на то, что российская армия не демонстрирует значительных успехов на фронте. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления российских властей и ситуацию на поле боя.

Готов ли Путин к компромиссам: в США раскрыли настоящий план Кремля по войне

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным американских экспертов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что условия, озвученные Владимиром Путиным еще летом 2024 года, остаются неизменными. Москва по-прежнему требует полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также официального отказа Киева от вступления в НАТО еще до начала любых мирных переговоров.

В ISW обращают внимание, что одновременно Кремль полностью отвергает возможность территориальных уступок. По информации Bloomberg, российское руководство рассчитывает установить полный контроль над Донецкой областью и создать так называемую "буферную зону" вдоль границы Сумской и Харьковской областей. При этом источники утверждают, что российское Минобороны обещает выполнить эту задачу до конца 2026 года.

Однако аналитики считают такие планы крайне малореалистичными. По их оценке, темпы российского продвижения существенно снизились, а оснований утверждать, что армия РФ способна полностью захватить Донецкую область даже в обозначенные сроки, сейчас нет.

ISW также обвиняет российские власти в манипуляции статистикой. Минобороны РФ заявило о захвате более 2200 квадратных километров территории в первой половине 2026 года. В то же время аналитики института утверждают, что подтвержденный чистый прирост подконтрольной России территории составляет лишь около 81 квадратного километра. Остальные цифры, по их мнению, основаны на временных проникновениях диверсионных групп, которые не означают установления полноценного контроля.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-22-2026/
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