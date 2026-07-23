Чи готовий Путін до компромісів: у США розкрили справжній план Кремля щодо війни

Кремль продовжує наполягати на максималістських вимогах до завершення війни проти України, незважаючи на те, що російська армія не демонструє значних успіхів на фронті. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви російської влади та ситуацію на полі бою.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними американських експертів, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що умови, озвучені Володимиром Путіним ще влітку 2024 року, залишаються незмінними. Москва, як і раніше, вимагає повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційної відмови Києва від вступу до НАТО ще до початку будь-яких мирних переговорів.

В ISW звертають увагу, що одночасно Кремль повністю відкидає можливість територіальних поступок. За інформацією Bloomberg, російське керівництво розраховує встановити повний контроль над Донецькою областю та створити так звану "буферну зону" вздовж кордону Сумської та Харківської областей. При цьому джерела стверджують, що російське Міноборони обіцяє виконати це завдання до кінця 2026 року.

Проте аналітики вважають такі плани вкрай малореалістичними. За їхньою оцінкою, темпи російського просування суттєво знизилися, а підстав стверджувати, що армія РФ здатна повністю захопити Донецьку область навіть у зазначені терміни, наразі немає.

ISW також звинувачує російську владу в маніпуляції статистикою. Міноборони РФ заявило про захоплення понад 2200 квадратних кілометрів території у першій половині 2026 року. Водночас, аналітики інституту стверджують, що підтверджений чистий приріст підконтрольної Росії території становить лише близько 81 квадратного кілометра. Інші цифри, на їхню думку, ґрунтуються на тимчасових проникненнях диверсійних груп, які не означають встановлення повноцінного контролю.

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