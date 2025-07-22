Готов ли Путин остановить войну в Украине, ради хороших отношений с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин не сильно проникся ультиматумом президента США Дональда Трампа. Люди, близкие к Кремлю считают, что это сигнал о том, что российский диктатор давно предвидел ухудшение отношений со США и по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом достойным сожаления, источники утверждают, что Путин всегда собирался уделять приоритетное внимание войне. Он по-прежнему уверен, что российские войска наступают и что сопротивление Украины может вскоре сломаться.

"Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом ничего не вышло. Но какими бы ни были ожидания Путина в отношении хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину является вопросом существования", — заявил бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

В публикации говорится, бывший официальный источник в Кремле заявил, что Владимир Путин "одержим" тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли смягчит свою позицию перед лицом угроз Дональда Трампа.

И хотя среди рядовых россиян, похоже, наблюдалась реальная готовность положить конец войне, для тех, кто внимательно следил за Путиным, неудивительно, что он отверг мирные условия Трампа.

"В этой войне погибло более 100 000 россиян. Путин просто не может вернуться домой с чем-то меньшим, чем то, что можно считать настоящей победой", — заявил бывший кремлёвский чиновник.

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