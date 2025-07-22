Готов ли Путин остановить войну в Украине, ради хороших отношений с Трампом

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не сильно проникся ультиматумом президента США Дональда Трампа. Люди, близкие к Кремлю считают, что это сигнал о том, что российский диктатор давно предвидел ухудшение отношений со США и по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом достойным сожаления, источники утверждают, что Путин всегда собирался уделять приоритетное внимание войне. Он по-прежнему уверен, что российские войска наступают и что сопротивление Украины может вскоре сломаться.
В публикации говорится, бывший официальный источник в Кремле заявил, что Владимир Путин "одержим" тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли смягчит свою позицию перед лицом угроз Дональда Трампа.
И хотя среди рядовых россиян, похоже, наблюдалась реальная готовность положить конец войне, для тех, кто внимательно следил за Путиным, неудивительно, что он отверг мирные условия Трампа.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что президент США Трамп говорит, что разочарован российским диктатором Путиным, он все еще утверждает, что "не закончил с ним". На самом же деле угрозы Вашингтона относительно последствий, которые ждут Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, которые импортируют российские энергоносители, "вызывает лишь насмешки". Такое мнение высказал бывший советник американского президента Джон Болтон.