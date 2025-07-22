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Экс-советник Трампа рассказал, что будет делать тот, когда наступит 50-й день ультиматума Путину

Экс-советник президента США Болтон считает, что Трамп хочет дистанцироваться от Украины и готовит пути отступления

22 июля 2025, 07:25
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Кравцев Сергей

Несмотря на то, что президент США Трамп говорит, что разочарован российским диктатором Путиным, он все еще утверждает, что "не закончил с ним". На самом же деле угрозы Вашингтона относительно последствий, которые ждут Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, которые импортируют российские энергоносители, "вызывает лишь насмешки". Такое мнение высказал бывший советник американского президента Джон Болтон.

Экс-советник Трампа рассказал, что будет делать тот, когда наступит 50-й день ультиматума Путину

Экс-советник Трампа Джон Болтон. Фото: из открытых источников

Политик считает, что сейчас Дональд Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины. Он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но избежал долгосрочных обязательств. Показательно, что он подчеркнул: Киев не должен наносить удары по Москве. Он показал "твердость", дав России 50-дневный срок, но в то же время предложил лишь размытые последствия в случае невыполнения, при этом призывая Украину быть серьезной относительно перемирия – то есть создал себе "предохранитель". Когда наступит 50-й день, Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя любую ответственность.

По его словам, Дональд Трамп осознает, что даже не приблизился к выполнению обещания достичь мира за 24 часа. И американский президент не заинтересован в том, чтобы напоминать об этом поражении.

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Источник: https://www.wsj.com/opinion/trump-still-wants-out-of-ukraine-defense-spending-war-russia-europe-5f966b5f
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