Готов ли Путин продолжать войну: сколько людей армия РФ завербует в 2026-м

Позади уже 5 дней 2026 года и пока что нет даже намеков на то, что вскоре может прекратиться война в Украине. Готов ли Путин продолжать войну в 2026 году, не жалея живой силы? Сколько людей армия РФ завербует в 2026-м? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Наступление РФ будет состоять из двух больших компонент

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в эфире "Украинского радио", что в 2026 году следует готовиться к продолжению российского наступления.

Ссылаясь на собрание российских военных в декабре прошлого года и публичные выступления российского диктатора Владимира Путина он сказал, что российские оккупанты не готовятся к миру. Наоборот, во всех выступлениях говорится о "продолжении войны и выполнении задач".

"Путин дает установку продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Путин говорит, что, если задачи так называемой "СВО" будут достигнуты каким-то политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", — сказал эксперт.

Он отметил, что попытки российского наступления будут продолжены в следующем году. Он считает, что наступление будет состоять из двух больших компонент.

"Первое – это так называемая воздушная стратегическая операция, а именно продолжение ударов по нашим городам и инфраструктуре, цель которой заставить — сдаться через давление на население. Второе — продолжение наступления на нескольких участках, то есть стратегическая наступательная операция на востоке нашего государства", — сказал он.

Эксперт считает, что замысел противника заключается в продвижении широким фронтом, от Лимана на севере до Покровска на юге.

Он пояснил, что задача противника заключается в том, чтобы сконцентрировать силы на направлениях главных ударов и одновременно растягивать линию фронта на максимально широком пространстве. Он подчеркнул, что северо-запад Донбасса станет главным направлением ударов.

Россия расширила практику привлечения преступников в свою армию

Военный обозреватель Вадим Кушников заявил в эфире канала "Киев 24", что в этом году Россия может привлечь в свою армию 430-450 тысяч человек.

"Мы можем ретроспективно посмотреть на те цифры, которые были запланированы на 2025 год. По данным бывшего главы военной разведки [Кирилла Буданова], это 400 тысяч человек. И россияне фактически этот план выполнили. На следующий год мы можем ориентироваться, что эта цифра будет и больше. То есть это может быть и 430-450 тысяч человек", — отметил эксперт.

Кушников напомнил, что Россия, в частности, расширила практику привлечения преступников в свою армию. Так, речь идет уже не только об уже заключенных, но и тех, кто находится под следствием или под стражей.

"Также мы видим активное привлечение наемников из других регионов мира. В первую очередь, речь идет о странах Африки, а также региона Юго-Восточной Азии", — сказал Кушников.

Он добавил, что открытую мобилизацию Россия объявить у себя не готова.

