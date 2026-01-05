Готов ли Путин продолжать войну: сколько людей армия РФ завербует в 2026-м

Рубрики
Кравцев Сергей
Позади уже 5 дней 2026 года и пока что нет даже намеков на то, что вскоре может прекратиться война в Украине. Готов ли Путин продолжать войну в 2026 году, не жалея живой силы? Сколько людей армия РФ завербует в 2026-м? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил в эфире "Украинского радио", что в 2026 году следует готовиться к продолжению российского наступления.
Ссылаясь на собрание российских военных в декабре прошлого года и публичные выступления российского диктатора Владимира Путина он сказал, что российские оккупанты не готовятся к миру. Наоборот, во всех выступлениях говорится о "продолжении войны и выполнении задач".
Он отметил, что попытки российского наступления будут продолжены в следующем году. Он считает, что наступление будет состоять из двух больших компонент.
Эксперт считает, что замысел противника заключается в продвижении широким фронтом, от Лимана на севере до Покровска на юге.
Он пояснил, что задача противника заключается в том, чтобы сконцентрировать силы на направлениях главных ударов и одновременно растягивать линию фронта на максимально широком пространстве. Он подчеркнул, что северо-запад Донбасса станет главным направлением ударов.
Военный обозреватель Вадим Кушников заявил в эфире канала "Киев 24", что в этом году Россия может привлечь в свою армию 430-450 тысяч человек.
Кушников напомнил, что Россия, в частности, расширила практику привлечения преступников в свою армию. Так, речь идет уже не только об уже заключенных, но и тех, кто находится под следствием или под стражей.
Он добавил, что открытую мобилизацию Россия объявить у себя не готова.
