Чи готовий Путін продовжувати війну: скільки людей армія РФ завербує 2026-го

Позаду вже 5 днів 2026 року і поки що немає навіть натяків на те, що невдовзі може припинитися війна в Україні. Чи готовий Путін продовжувати війну у 2026 році, не шкодуючи живої сили? Скільки людей армія РФ завербує 2026-го? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Керівник проектів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив в ефірі "Українського радіо", що у 2026 році слід готуватися до продовження російського наступу.
Посилаючись на збори російських військових у грудні минулого року та публічні виступи російського диктатора Володимира Путіна, він сказав, що російські окупанти не готуються до миру. Навпаки, у всіх виступах йдеться про "продовження війни та виконання завдань".
Він зазначив, що спроби російського наступу будуть продовжені наступного року. Він вважає, що наступ складатиметься з двох великих компонентів.
Експерт вважає, що задум супротивника полягає у просуванні широким фронтом, від Лиману на півночі до Покровська на півдні.
Він пояснив, що завдання противника полягає в тому, щоб сконцентрувати сили на напрямках головних ударів та одночасно розтягувати лінію фронту на максимально широкому просторі. Він наголосив, що північний захід Донбасу стане головним напрямом ударів.
Військовий оглядач Вадим Кушніков заявив в ефірі каналу "Київ 24", що цього року Росія може залучити до своєї армії 430-450 тисяч людей.
Кушников нагадав, що Росія, зокрема, розширила практику залучення злочинців до своєї армії. Так, йдеться вже не лише про вже ув'язнених, а й тих, хто перебуває під слідством чи під вартою.
Він додав, що відкриту мобілізацію Росія оголосити не готова.
