Чи готовий Путін продовжувати війну: скільки людей армія РФ завербує 2026-го

Позаду вже 5 днів 2026 року і поки що немає навіть натяків на те, що невдовзі може припинитися війна в Україні. Чи готовий Путін продовжувати війну у 2026 році, не шкодуючи живої сили? Скільки людей армія РФ завербує 2026-го? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Наступ РФ складатиметься з двох великих компонентів

Керівник проектів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив в ефірі "Українського радіо", що у 2026 році слід готуватися до продовження російського наступу.

Посилаючись на збори російських військових у грудні минулого року та публічні виступи російського диктатора Володимира Путіна, він сказав, що російські окупанти не готуються до миру. Навпаки, у всіх виступах йдеться про "продовження війни та виконання завдань".

"Путін дає настанову продовжувати війну в наступному році. Мови про зупинку бойових дій не немає. Лише кілька разів у заявах з’являється мова про капітуляцію України. Путін каже, що якщо завдання так званої "СВО" будуть досягнуті якимось політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде "приємним бонусом" до воєнної кампанії", — сказав експерт.

Він зазначив, що спроби російського наступу будуть продовжені наступного року. Він вважає, що наступ складатиметься з двох великих компонентів.

"Перше – це так звана повітряна стратегічна операція, а саме продовження ударів по наших містах та інфраструктурі, мета якої змусити – здатися через тиск на населення. Друге – продовження наступу на кількох ділянках, тобто стратегічна наступальна операція на сході нашої держави", – сказав він.

Експерт вважає, що задум супротивника полягає у просуванні широким фронтом, від Лиману на півночі до Покровська на півдні.

Він пояснив, що завдання противника полягає в тому, щоб сконцентрувати сили на напрямках головних ударів та одночасно розтягувати лінію фронту на максимально широкому просторі. Він наголосив, що північний захід Донбасу стане головним напрямом ударів.

Росія розширила практику залучення злочинців до своєї армії

Військовий оглядач Вадим Кушніков заявив в ефірі каналу "Київ 24", що цього року Росія може залучити до своєї армії 430-450 тисяч людей.

"Ми можемо ретроспективно подивитися на ті цифри, які були заплановані на 2025 рік. За даними колишнього голови військової розвідки [Кирила Буданова], це 400 тисяч осіб. І росіяни фактично цей план виконали. На наступний рік ми можемо орієнтуватися, що ця цифра буде і більшою. Тобто це може бути і 430-450 тисяч осіб", — наголосив він.

Кушников нагадав, що Росія, зокрема, розширила практику залучення злочинців до своєї армії. Так, йдеться вже не лише про вже ув'язнених, а й тих, хто перебуває під слідством чи під вартою.

"Також ми бачимо активне залучення найманців з інших регіонів світу. Насамперед йдеться про країни Африки, а також регіон Південно-Східної Азії", — сказав Кушников.

Він додав, що відкриту мобілізацію Росія оголосити не готова.

