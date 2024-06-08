Готов ли Путин терпеть удары западным оружием по РФ: о чем говорит его заявление

Российский диктатор Владимир Путин косвенно указал, что украинские удары по российской территории с использованием предоставленного Западом оружия не пересекают предполагаемую российскую "красную линию", которая привела бы к российской ядерной эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские эксперты обратили внимание, что во время выступления на Петербуржском экономическом форуме Владимир Путин заявил, что ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в "исключительных случаях" угрозы суверенитету и территориальной целостности России.

Эксперт отмечают, Владимир Путин заявил, что, по его мнению, таких "исключительных" случаев не было, поэтому "нет такой необходимости" для России применять ядерное оружие.

"Заявление Путина от 7 июня — значительный риторический разворот, учитывая, что Путин и другие официальные лица Кремля ранее угрожали применением ядерного оружия в случае, если западные страны позволят Украине нанести удар по российской территории с использованием предоставленного Западом оружия. Политика и действия Запада и Украины пересекали предполагаемые "красные линии" России несколько раз на протяжении всей войны, не вызывая значительной реакции со стороны России, что указывает на то, что многие "красные линии" России, скорее всего, являются информационными операциями, призванными подтолкнуть Запад к самоограничению", — отмечают американские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины.

Соответствующее заявление Джо Байден сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским в Париже 7 июня. Оба президента прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Это событие также получило название День Д.

Байден сказал Зеленскому, что он извиняется перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.



