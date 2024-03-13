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Готова ли Россия к ядерной войне: Путин дал прямой ответ

Путин заявил о готовности России к ядерной войне с Западом

сегодня, 11:45 comments1024
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и, что, если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК".

Готова ли Россия к ядерной войне: Путин дал прямой ответ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (Ред. – ядерные ракеты) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – заявил Путин.

По его словам, если бы США решились отправить свои войска в Украину, РФ расценила бы такой шаг так же, как и ввод американских войск на российскую территорию, то есть как интервенцию.

"Я же сказал, что (Ред. – президент США) Байден – представитель традиционной политической школы... Там, кроме Байдена и других, хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все мчится так в лоб, но мы-то к этому готовы", – подытожил Путин.

В то же время президент РФ заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было, а на уточняющий вопрос, означает ли это, что ему не приходила такая мысль, российский диктатор ответил: "Нет, а зачем?".

Владимир Путин уточнил, что у России есть свои принципы. Они говорят, что россияне готовы применять, в том числе, любое оружие, в том числе (тактическое ядерное), если речь идет о существовании российского государства, причинении вреда суверенитету и независимости РФ. 

Если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое, также отметил диктатор.

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Обсуждения

Евгений

сегодня, 13:14

Почему бы не взять в заложники его детей, которые я уверен находятся в доступности наших спецслужб, и казнить одну из них на камеру, и отправить видео этому дъяволу? Международного свихнувшегося террориста можно победить только его методами.

Правдоруб

сегодня, 13:13

все сша и нато должны упасть на колени перед пукиным и все ему отдать!!! и слить всех так как они и делали до этого, как сливают Украину ибо им нужней рашка. Конченная европа, сша, нато давно можно было бы остановить рашку, а они тянут и тянут. Зелька вообще заявил Макрону что ваши дети в Украине кровь проливать не будут мы тут сами всех Украинцев положем, с 2014 года война оружие не производиться, боеприпасы не производиться только население истребляют. фашисты что в рашке что в Украине при власти были и остались.


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