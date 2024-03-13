Готова ли Россия к ядерной войне: Путин дал прямой ответ

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и, что, если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По его словам, если бы США решились отправить свои войска в Украину, РФ расценила бы такой шаг так же, как и ввод американских войск на российскую территорию, то есть как интервенцию.
В то же время президент РФ заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было, а на уточняющий вопрос, означает ли это, что ему не приходила такая мысль, российский диктатор ответил: "Нет, а зачем?".
Владимир Путин уточнил, что у России есть свои принципы. Они говорят, что россияне готовы применять, в том числе, любое оружие, в том числе (тактическое ядерное), если речь идет о существовании российского государства, причинении вреда суверенитету и независимости РФ.
Если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое, также отметил диктатор.
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Обсуждения
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Евгений
сегодня, 13:14
Почему бы не взять в заложники его детей, которые я уверен находятся в доступности наших спецслужб, и казнить одну из них на камеру, и отправить видео этому дъяволу? Международного свихнувшегося террориста можно победить только его методами.
Правдоруб
сегодня, 13:13
все сша и нато должны упасть на колени перед пукиным и все ему отдать!!! и слить всех так как они и делали до этого, как сливают Украину ибо им нужней рашка. Конченная европа, сша, нато давно можно было бы остановить рашку, а они тянут и тянут. Зелька вообще заявил Макрону что ваши дети в Украине кровь проливать не будут мы тут сами всех Украинцев положем, с 2014 года война оружие не производиться, боеприпасы не производиться только население истребляют. фашисты что в рашке что в Украине при власти были и остались.