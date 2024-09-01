Готова ли Россия менять Курскую область на украинские территории: Лавров озвучил условия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Украиной по обмену Курской области на временно оккупированные украинские территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что, вероятно, Украина взяла под контроль часть Курской области, чтобы осуществить обмен территориями. Лавров назвал такую возможность "простодушной и наивной". По его словам, Россия не собирается идти на переговоры об обмене территориями.

"Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоры о своей территории не ведем", — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что, несмотря на украинский контроль 100 населенных пунктов в Курской области, Кремлю "говорить не о чем" с Украиной. По словам Лаврова, Россия якобы готова к мирным переговорам для окончания войны только при ультиматуме Путина – Украина должна отдать России Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Напомним, что 6 августа украинские силы прорвали российскую границу и вошли в Курскую область. На 1 сентября украинские войска взяли около 100 населенных пунктов РФ и более 1000 кв. км территорий России под свой контроль.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, отказался ли Путин от своего ультиматума относительно мирных переговоров с Украиной для окончания войны.



Также "Комментарии" писали о том, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица намекнул на смерть главы МИД РФ Сергея Лаврова.