Готова ли Россия пересмотреть цели войны против Украины: ответ Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "не видит причин" для пересмотра целей войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на заявление Лаврова на пресс-конференции 1 декабря во время встречи ОБСЕ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Я исхожу из того, что руководство нашей специальной военной операции (Ред. – войны против Украины) знает, каких целей добивается. Контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий. И мы не видим каких-то причин, по которым наши цели (Ред. – войны) должны пересматриваться", – заявил Сергей Лавров.

Интересно, что в оправдание полномасштабного вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задаче "денацификации и демилитаризации" Украины. А уже в конце 2023 года российский диктатор Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора в Кремле, заявил, что война, развязанная РФ против Украины, якобы является битвой за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. А идеология Запада, по его словам, базируется на русофобии, расизме и неонацизме. Тем временем появились данные, что россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что страна-агрессор потеряла в Украине уже более 300 тысяч своих вояк, отметил, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям". Какой вывод можно сделать из последних заявлений и действий Кремля? Почему, видя безумие Путина, некоторые на Западе всё еще считают возможным переговоры с ним? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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